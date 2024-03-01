Россияне имеют локальный успех на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал об ожесточенных боях

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Россияне имеют значительное преимущество в боеприпасах, наращивают численность штурмовых групп - вплоть до батальонно-тактической группы, а затем - имеют некоторые локальные успехи.

Командующий ОСУВ "Таврия" также добавил, что ситуация на Авдеевском направлении очень динамичная. Кое-где украинские защитники восстанавливают утраченные позиции.

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Враг отправляет в бой батальонно-тактические группы

Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов. Оккупанты имеют значительное преимущество в боеприпасах, а также наращивают численность штурмовых групп – до батальонно-тактической группы.

Враг бросает в бой новые резервы, поэтому имеет некоторые локальные успехи. При этом оперативная обстановка является динамичной. Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты,

– отчитался Тарнавский о ситуации на этом участке фронта.

В общем, течение суток украинские защитники отбили 25 атак врага на Авдеевском направлении и 30 – на Новопавловском. Там продолжаются ожесточенные бои и враг не прекращает обстрелов. Как сообщил Тарнавский, за сутки оккупанты там нанесли 36 авиаударов, 1074 обстрела из различного вида вооружения и применил 118 дронов-камикадзе.

Общие потери врага в живой силе, убитыми и ранеными, составили 319 человек. Кроме того, враг понес немалые потери в технике:

5 танков,

13 боевых бронемашин,

2 артсистемы,

11 автомобилей,

2 средства ПВО,

3 единицы спецтехники.

Также было нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА различных типов, а также Силам обороны удалось поразить вражеский блиндаж.

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