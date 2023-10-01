Значительный соблазн: что заставит Иран передать ракеты России и какова роль Китая в этой игре

Москва и Тегеран готовятся заключить новую договоренность о поставках дронов и баллистических ракет. Так как после 18 октября истекает срок эмбарго на экспорт ракетных технологий, который наложила на Иран резолюция Совбеза ООН.

То есть, Тегеран будет иметь право экспортировать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля. Это означает, что такие ракеты из Ирана может получить Россия. Российский оппозиционер, блоггер и юрист Марк Фейгин оценил 24 Каналу такую вероятность и предположил, какова роль Китая в этой игре.

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Что может вынудить Иран передать ракеты России

"Думаю, передача баллистических ракет по Ирану вообще не зависит от тех ограничений, которые на него накладывают. Конечно, они не стремятся к увеличению санкций, чтобы не создать еще больших проблем в экономике", – сказал российский оппозиционер.

По его словам, если Россия предложит ядерные технологии или материалы для лабораторных исследований, тогда Иран отдаст любые ракеты.

Поэтому не влияют на Иран никакие ограничения. Он – страна-изгой, еще и как спонсор терроризма. Иран занимает второе место после России по количеству наложенных санкций,

– подчеркнул Фейгин.

Он отметил, что Москва опасается сделать решительный шаг, чтобы передать Тегерану ядерные технологии. Ведь это тогда грозит и самой России.

Какая роль Китая в этой игре

Как допустил Фейгин, Китай в этой игре займет нейтральную позицию. Пекин не будет способствовать ни Москве, ни Тегерану. Для того чтобы не нести ответственность за действия, на которые может пойти Иран.

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Хотя Китай, напомню, выступил посредником между Ираном и Саудовской Аравией. Ведь был заключен мирный договор. Хотя неизвестно, будет ли он дальше работать,

– заметил Марк Фейгин.

В конце концов, здесь присутствует большой соблазн – через Иран влиять на США и Израиль и одновременно помогать Москве баллистическими ракетами, которых у Тегерана достаточно.

Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2016 году после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и его поджога иранскими протестующими, возмущенными казнью в королевстве известного шиитского священнослужителя шейха Нимра Бакра аль-Нимра.

Однако 10 марта 2023 года Саудовская Аравия и Иран объявили о договоренности по возобновлению отношений в совместном заявлении, подписанном обеими странами и Китаем и опубликованном государственными медиа Саудовской Аравии и Ирана.

Договоренность стала результатом начавшихся по инициативе президента Китая Си Цзиньпина переговоров в Пекине, направленной на "развитие добрососедских отношений" между Ираном и Саудовской Аравией.

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