Россияне использовали химоружие против ВСУ на двух направлениях фронта, – Deep State

Российские оккупанты использовали на фронте химическое оружие против Вооруженных Сил Украины. Оккупанты, вероятно, применили хлорпикрин.

Аналитики Deep State рассказали об этом в ночь на 15 ноября, объясняя ситуацию на фронте за 14 ноября 2023 года. В начале октября военные писали, что враг использует химическое оружие на направлении Кременной.

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Где Россия атаковала ВСУ химическим оружием

Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке,

– заявили аналитики.

По их предположениями, враг использовал, скорее всего, хлорпикрин. Оккупанты имеют его немало в запасах и уже неоднократно использовали против наших войск.

Что известно о хлорпикрине