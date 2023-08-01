Производить – не значит уметь пользоваться: у россиян на фронте появляются FPV-дроны
Российские оккупанты на фронте начали использовать FPV-дроны. Однако враг не умеет ими пользоваться. Ни один из таких дронов захватчиков не долетел до позиций ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. По его словам, со временем россияне могут научиться использовать FPV-дроны, но сейчас им это не удается.
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Россияне не умеют пользоваться FPV-дронами
Евгений Иевлев отметил, что в феврале он и его собратья начали учиться применять FPV-дроны. На этом пути было много трудностей, а за 3 – 4 месяца бойцы нанесли первое поражение этим беспилотником.
Сейчас FPV-дроны доезжают на фронт к оккупантам. Очевидно, врагу будет гораздо сложнее научиться работать с ними.
За последние 2 месяца мы видели 3 их FPV-дроны, которые приземлились возле нас. Ни один не взорвался, не долетел до наших позиций. Они падали а 50 – 100 метрах. Рано или поздно они научатся, но сегодня им это удается,
– объяснил военный.
Иевлев о FPV-дронах у россиян: смотрите видео
FPV-дроны у россиян: что известно
- Ранее в Defense Express сообщалось, что в России могли развернуть масштабное серийное производство FPV-дронов. Оккупанты еще раньше начали активно использовать FPV-дроны на поле боя и наращивают их производство. Дроны усовершенствуют относительно устойчивости к РЭБ.
- Главным преимуществом FPV-дрона называют его цену. Стоимость колеблется от 500 – 600 до 1000 долларов. При низкой цене беспилотник может уничтожать образцы вооружения и военной техники в сотни и тысячи раз дороже.
- Специалист-связист Сергей Флеш объяснил, чтобы противодействовать такой угрозе, можно организовать серийное крупномасштабное производство FPV-дронов, которое бы поддерживалось на государственном уровне. Кроме того, способы противодействия этим дронам, например, "противоланцетные сетки",
- К слову, активно FPV-дроны используют на поле боя и ВСУ, поражая российскую бронетехнику, в частности танки, ракетные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы и даже средства противовоздушной обороны.