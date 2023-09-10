Прячут в лесу и по домам: в каких поселках Мариупольского района россияне держат войска

Россия уже сейчас готовится к предстоящей обороне Мариуполя, поскольку понимает, что не сможет удержать нынешнюю линию фронта. Для этого она выбирает лесистые местности, в которых оккупационные подразделения менее уязвимы для атак.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, у россиян есть наработанные маршруты поставок и места дислокации, которые трудно поразить.

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Как устроена логистика окупантов

На территории Мариупольского района вдоль трассы на Бердянск Россия держит лагеря по подготовке для мобилизованных. На этом же участке сосредоточено некоторое количество техники для тренировок и будущей обороны побережья.

"Оккупанты превратили территорию от Мариуполя в Бердянск в узел накопления сил, которые распределяют по фронту уже в районе Бердянска. Оттуда проще передвигать подразделения на Токмак, Пологи и другие горячие точки", – объяснил чиновник.

Петр Андрющенко о местонахождении оккупантов: смотрите видео

Также важным центром обороны россиян вблизи Мариуполя является район поселка Никольский. Там оккупанты держат резервы и готовят последнюю перед Мариуполем линию обороны.

Этот участок является частью цепи обеспечения, которая идет на поселок Розовка Запорожской области. На севере же Мариупольского района оккупанты концентрируют резервы вблизи поселка Малоянисоль, которые впоследствии перебрасывают на Угледарское направление.

Места дислокации российских подразделений к северо-западу от Мариуполя / 24 Канал

"На обоих этих участках много лесов, в которых удобно прятаться. В местах концентрации резервов россияне размещают свои подразделения по домам среди гражданских жителей. Правда, надолго они там не задерживаются из-за постоянного перемещения подразделений на фронт", – сказал Андрющенко.

Ситуация на Таврическом направлении