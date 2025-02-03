Россия создала штурмовые отряды из оккупантов на костылях: разведка Британии объяснила этот феномен

С начала полномасштабного вторжения ранения ранения на войне в Украине получили около 400 тысяч оккупантов. В последнее время можно было заметить, что Кремль начал привлекать к штурмам раненых военных.

Ранее в ЦПД показали кадры, на которых оккупанты используют своих солдат на костылях для выявления огневых позиций Сил обороны. В британской разведке объяснили, что "забыли" раненые россияне на передовой, передает 24 Канал.

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Почему Россия использует солдат на костылях

Так, минобороны Великобритании указало, что российских военнослужащих возвращают к выполнению боевых задач в Украине с незаживающими ранами, часто на костылях.

В частности, известно, что вражеская 20-я общевойсковая армия сформировала целые штурмовые группы из раненых бойцов.

В разведке предполагают, что солдат вернули в боевые части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских пунктов, по указанию их командования. Таким образом российские командиры стремятся уменьшить нагрузку на перегруженную военную медицинскую систему и повысить способность подразделения отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач.

Нехватка надлежащей медицинской помощи в учреждениях, расположенных подальше от линии фронта, обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки обратно на воинские части,

– отметили в отчете.

Недовольство возвращением практики по использованию раненых выражали и прокремлевские блогеры.

В особо вопиющих случаях явных калек даже могут отправить на штурм, но чаще их отправляют на укрепление только что отвоеванных позиций,

– написал один из них.

К слову, чтобы привлечь новобранцев, Кремль повышает бонусы и льготы для новичков, а некоторые российские регионы имеют денежные стимулы почти на уровне с американскими военными.