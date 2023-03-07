Потери колоссальные, – Жданов объяснил, появится ли в России новая техника, а не советская

Россияне для ведения войны в Украине снимают старые танки и БТРы. У врага не хватает ресурсов для продолжения наступательных действий.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Россия использует старую советскую технику в то время, когда Украина получает современные американские машины Bradley.

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Недостаток современной техники у россиян

Олег Жданов объяснил, что в последнее время из Кремля очень часто раздаются приказы от российского диктатора Владимира Путина о необходимости беречь технику.

Потери колоссальные, российская экономика так и не смогла перейти на военные рельсы. Как бы они ни кичились, что бы они там ни говорили, но выпусков новых и современных танков нет,

– подчеркнул он.

По его словам, все, на что сегодня способны россияне, это наладить ремонт тех танков, которые они снимают с хранения. В частности, говорится о 60-летних танках типа Т-62, Т-72, выпущенных еще при Советском Союзе.

Жданов подчеркнул, что именно это и есть 1-я гвардейская танковая армия РФ, которую ВСУ дважды разгромили: сначала под Броварами и Киевом, а затем на Харьковском направлении.

"Это армия, которая показывала на парадах на Красной площади Т-14 "Армата", Т-90, Т-72Б3, Т-80БВМ. Сегодня эта армия пересаживается на Т-62, чтобы компенсировать потери", – добавил он.

К тому же, командира этой армии сняли с должности с открытием уголовного производства по факту необоснованных потерь, особенно техники.

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Современные Bradley против советского лома

Олег Жданов рассказал, что в Украине на поле боя уже зафиксировали такие виды российского вооружения, как БТР-50, который был поставлен на вооружение в 1954 году.

"То есть БТР-82 или БТР-80 – об этом даже не говорится", – подчеркнул он.

По словам военного эксперта, с лета 2022 года за полгода было снято с хранения около 800 танков Т-62.

"Они были частично модернизированы, в частности, были заменены прицельные установки более или менее современными, которые улучшат их эффективность только в ночное время", – пояснил он.

Жданов добавил, что далеко не на все русские танки устанавливается динамическая броня.

И тут сразу вспоминаю американскую боевую машину Bradley, которую мы сейчас активно получаем, которой мы сейчас комплектуем наши вновь сформированные бригады и которая была названа в американской армии "истребитель танков",

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, в свое время первые Bradley создавались именно для борьбы с танками Т-62 и Т-72.

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