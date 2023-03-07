Потери колоссальные, – Жданов объяснил, появится ли в России новая техника, а не советская
Россияне для ведения войны в Украине снимают старые танки и БТРы. У врага не хватает ресурсов для продолжения наступательных действий.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Россия использует старую советскую технику в то время, когда Украина получает современные американские машины Bradley.
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Недостаток современной техники у россиян
Олег Жданов объяснил, что в последнее время из Кремля очень часто раздаются приказы от российского диктатора Владимира Путина о необходимости беречь технику.
Потери колоссальные, российская экономика так и не смогла перейти на военные рельсы. Как бы они ни кичились, что бы они там ни говорили, но выпусков новых и современных танков нет,
– подчеркнул он.
По его словам, все, на что сегодня способны россияне, это наладить ремонт тех танков, которые они снимают с хранения. В частности, говорится о 60-летних танках типа Т-62, Т-72, выпущенных еще при Советском Союзе.
Жданов подчеркнул, что именно это и есть 1-я гвардейская танковая армия РФ, которую ВСУ дважды разгромили: сначала под Броварами и Киевом, а затем на Харьковском направлении.
"Это армия, которая показывала на парадах на Красной площади Т-14 "Армата", Т-90, Т-72Б3, Т-80БВМ. Сегодня эта армия пересаживается на Т-62, чтобы компенсировать потери", – добавил он.
К тому же, командира этой армии сняли с должности с открытием уголовного производства по факту необоснованных потерь, особенно техники.
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Современные Bradley против советского лома
Олег Жданов рассказал, что в Украине на поле боя уже зафиксировали такие виды российского вооружения, как БТР-50, который был поставлен на вооружение в 1954 году.
"То есть БТР-82 или БТР-80 – об этом даже не говорится", – подчеркнул он.
По словам военного эксперта, с лета 2022 года за полгода было снято с хранения около 800 танков Т-62.
"Они были частично модернизированы, в частности, были заменены прицельные установки более или менее современными, которые улучшат их эффективность только в ночное время", – пояснил он.
Жданов добавил, что далеко не на все русские танки устанавливается динамическая броня.
И тут сразу вспоминаю американскую боевую машину Bradley, которую мы сейчас активно получаем, которой мы сейчас комплектуем наши вновь сформированные бригады и которая была названа в американской армии "истребитель танков",
– сосредоточил внимание он.
По его мнению, в свое время первые Bradley создавались именно для борьбы с танками Т-62 и Т-72.
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