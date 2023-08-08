С начала войны Россия почти наполовину опустошила самый большой склад советской техники, — СМИ
Источник:The Moscow Times
Судя по спутниковым снимкам, в течение полномасштабного вторжения Россия на 40% опустошила самый большой состав советской техники. В частности, речь идет о старых танках и бронетранспортерах.
Россияне активно используют ранее законсервированную технику в войне против Украины. Кремль всеми силами пытается остановить украинское наступление.
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Кремль активно использует старую технику
Россияне сняли с хранения около 40% законсервированной военной техники с базы "Вагжаново" в Бурятии. Здесь находилось самое большое количество советских танков и БТР – "Вагжаново" занимает около 13 квадратных километров территории. Это значительно больше площади двух десятков других баз.
По подсчетам со спутниковых снимков, в 2021 году в "Вагжаново" разместили 3840 единиц техники. После полномасштабного вторжения количество сократилось – по состоянию на ноябрь 2022 там уже находилось 2500 бронемашин. В мае 2023 года на базе было замечено уже 2270 единиц техники.
То есть за все время Россия сняла с хранения с базы "Вагжаново" 1570 танков и бронетранспортеров, или 40,8% всей техники. Около 32% было расконсервировано после объявления мобилизации в России в конце 2022 года.
Российская база советской техники / The Moscow Times
Согласно инструкциям минобороны России, под открытым небом хранят технику, которую уже не жалко. Именно такие танки и бронетранспортеры находились в "Вагжаново". На спутниковых снимках видно, что половина всей техники была без башен или имела другие заметные повреждения.
До полномасштабного вторжения Россия активно утилизировала подержанную советскую технику. Однако в 2017 году объемы сократили – как заявили россияне, в связи со "изменением международной обстановки". С 2022 года Кремль не утилизирует технику.
Расположение "Вагжаново" на карте
Российские базы военной техники: смотрите на карте
Украина продолжает уничтожать российское вооружение
- В ночь на 4 августа ВМС и СБУ повредили корабль "Оленегорский горняк". Это большой десантный корабль, который мог перевозить до 13 танков и более 200 солдат. Предварительно он уже не сможет участвовать в войне против Украины.
- В ночь на 5 августа СБУ взорвали большой российский танкер SIG. В результате атаки в корабле образовалась пробоина и вылетели окна. Танкер перевозил горючее для оккупантов.
- Также украинцы активно уничтожают технику прямо на поле боя. В частности, Украина ликвидировала около 20 – 30% от общего количества вертолетов Ка-52.