Россия провалила испытания "Цирконов": разговор с полковником запаса Свитаном

На втором году полномасштабного вторжения Россия начала применять по Украине ракеты "Циркон". Вероятно, сейчас враг испытывает эти ракеты, атакуя ими Киев.

Впрочем, пока эффективно сработать в противоборстве системам ПВО, для которых вероятно и разрабатывалась эта ракета, не получилось. Больше о ракетах "Циркон", сколько "Калибров" Россия может выпустить одновременно и много важного – читайте в разговоре 24 Канала с военным экспертом, летчиком-инструктором и полковником ВСУ в запасе Романом Свитаном.

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Когда Россия может подготовиться к масштабному наступлению

Аналитики Института изучения войны убеждают, что Россия может начать масштабное наступление на западе Донецкой области в конце весны или летом. О чем говорят аналитики изучения войны и куда Россия может направить свои силы? И главный вопрос – готовы ли мы к возможному наступлению россиян?

Масштабное – это тоже вопрос. Что подразумевают под масштабным наступлением? Допустим, по всей линии фронта у россиян точно не получится. Даже по линии Восточного фронта, то есть Луганская и Донецкая области.

Допустим, россияне будут пытаться двигаться, возможно, по 2 – 3 направлениям, не более:

Донецкое направление – район Марьинки, Авдеевки, на Курахово, Карловку. Возможно, на Очеретино – северо-запад Донецка;

район Бахмута, будут двигаться в сторону Часового Яра;

Что значит будут двигаться? Будут пытаться двигаться. То есть это не будет там в конце весны или в начале лета. Это сейчас происходит и наступательные действия просто не будут останавливаться.

еще может быть направление, связано, допустим, с каким-то Купянско-Лиманским отрезком. Вероятнее всего, это будет район Белогоровки, поскольку это вклинивание во фронт для оккупантов является достаточно опасным. Там не далеко до Лисичанска, поэтому, возможно, как-то будут работать и там.

Это без перерыва, то есть это не будут какие-то масштабные (наступательные действия – 24 Канал) или еще большие масштабирования. Нечем у россиян это проводить. Сейчас у них сворачиваются зимние наступательные операции. Это уже видно. Сейчас за сутки около 60 – 70 атак, хотя было 100 – 120. Они их сворачивают из-за окончания наступательного зимнего периода.

Сейчас оккупанты идут в этап накопления. Он продлится где-то от 3 – 4 месяцев до полугода. А это означает, что где-то в августе – сентябре они могут быть готовы к каким-то более масштабным наступательным действиям. Допустим, на ширине фронта 200 – 300 километров. Это опять-таки тот же Восточный фронт, то есть район Луганской и Донецкой областей, также может быть часть Запорожской, но не более.

Любые боевые действия разбиты на так называемые этапы. Сейчас Россия вступает в этап накопления. Мы, конечно же, будем удерживать российские войска. А часть, допустим, на некоторых направлениях переводить в режим мелких тактических операций, то есть может быть даже без крупных позиционных боев. Но направления, на которых будут работать россияне, будут горячими, постоянно будут атаки.

Сейчас уже подсохло, значит, оккупанты будут атаковать с техникой. Технику выводят на поля. Донецкий чернозем выдержит – уже подсох, дождей серьезных не предвидится. Поэтому россияне будут продолжать давить, но только по этим направлениям – район Донецка, район Бахмута.

Ситуация на Восточном направлении: смотрите на карте

Оккупанты усилят танковые штурмы

Forbes пишет, что под Авдеевкой Россия пошла в один из крупнейших танковых штурмов за время войны. Аналитики подсчитывали 36 танков и 12 бронемашин. Во время этого штурма за один час наши ребята уничтожили треть вражеской техники. О чем может свидетельствовать этот вражеский штурм? И можно ли ожидать, что россияне и дальше будут использовать на фронте такой способ?

Я бы не сказал, что это самый масштабный танковый штурм. Нет, были более масштабные – по сотне единиц в одной атаке. Поэтому это не масштабный, но хорошо спланированный.

Как я уже говорил – начало подсыхать, и россияне вышли техникой. То есть раньше, в течение зимы, из-за вязкости почв, такого рода атаки нельзя было провести. А сейчас уже начали выводить технику и такие атаки будут продолжаться.

Это средняя атака. В живой силе максимум до батальона участвовало, но танков вывели минимум несколько рот. Вероятнее всего, один из батальонов или усиленных батальонов, в зависимости от задачи, которая стояла.

У них стояла задача подойти к Тоненькому, сфотографироваться, воткнуть где-то российский флаг, "зачекиниться" и вернуться обратно. Но вернуться назад не получилось, сфотографироваться, возможно, успели где-то возле какого-то дома. Однако с возвращением получилось по крайней мере не у всех.

Такого рода атаки будут масштабироваться. Они будут пытаться сейчас проводить по всей линии фронта. Но опять-таки – уменьшается количество. То есть боевые моменты, которые можно было бы им организовать зимой, сейчас из-за уменьшения количества войск, количества боеприпасов – они уже масштабно организовать не смогут. Однако давить (будут пытаться – 24 Канал). Видите, Тоненькое – это именно район Донецка.



Техника врага, которую отправили на штурм ВСУ / Скриншот

Россияне уменьшат количество артобстрелов

Разделяете ли вы, как военный аналитик, тезис о том, что россияне непреднамеренно выбрали период, когда у нас критически не хватает снарядов? Чтобы нам, соответственно, было сложнее удерживать наши позиции.

Это окно возможностей. Понятно, что противоборствующие армии просчитывают эти окна возможностей для выполнения определенных боевых задач. Они понимают, что у нас сейчас нехватка боеприпасов. Мы еще далеки до паритета, он будет однозначно. Учитывая ту информацию, которую сейчас слышим, движение боеприпасов, видимо, уже начало увеличиваться. Он будет где-то в мае – июне, возможно, начале лета.

Это окно возможностей россияне будут использовать для максимального нанесения вреда нашим войскам. И возможно, захват новых территорий – почему и начали выводить эти остатки боевого снаряжения, что у них еще есть, и та же техника.

Но это уже не критично. Мы видим минимум полтора миллиона снарядов в год, а это достаточно, чтобы удерживать рубежи по крайней мере в такой зимней, можно сказать, интенсивности боя. А сейчас они однозначно, в ближайшие несколько месяцев, немного затихнут – минимум вдвое. Мы уже видим это, то есть количество атак упало вдвое.

Кремль провалил план с "Цирконами"

С начала года Россия запустила по Киеву 5 "Цирконов", 11 "Кинжалов" и еще кучу других ракет и БПЛА. О чем может свидетельствовать то, что только на втором году войны Россия использовала "Цирконы" и только по Киеву? Изменит ли эта ракета общую архитектуру обстрелов по Украине?

Все будет зависеть от ее количества и качества. Дело в том, что много этих ракет точно не будет. Их будет не больше, чем "Кинжалов". Они ("Цирконы" – 24 Канал) производятся меньше, чем "Кинжалы" в общем количестве. Поэтому максимум – это то количество, которое мы сейчас видели.

Россияне могут производить их лишь несколько ракет в месяц. Вероятнее всего, эта ракета сейчас проходит уже испытания в полевых условиях, причем в противоборстве с системами, против которых она в принципе должна работать. Так вот – у нее не сложилось. Не получается этой ракете уничтожить, допустим, тот же Patriot или SAMP/T. Наоборот – идет полное, стопроцентное уничтожение этих ракет.

Единственное, что большая проблема для наших служб и для мирного населения, это то, что ракета тяжелая, большая кинетическая энергия. Она действительно летит где-то около гиперзвуковой скорости, и эта вся кинетика падает на землю. Сама по себе тяжелая ракета несет несколько сотен килограмм взрывчатки; неточная, по крайней мере сейчас об этом можно говорить, – она плохо управляемая пока еще.

Эта стадия доводки, стадия полевых испытаний, которые Россия сейчас проводит, будет долгой. По меньшей мере – несколько месяцев. Поэтому я не думаю, что в этом году "Циркон" будет для нас страшнее, чем тот же "Кинжал". Пока из всех российских ракет, которые более-менее можно воспринимать как серьезную угрозу, это именно "Кинжал". А эта ракета до "Кинжала", до его проблемности – не дотягивает.



Ракета "Циркон" / Naked Science

Россия может осуществить пуск до сотни "Калибров" одновременно

Глава украинской разведки Кирилл Буданов предупредил, что Россия накопила "Калибры" и может их использовать уже в ближайшее время. В то же время аналитики Defense Express дают цифры, что Россия сейчас имеет около 250 "Калибров". По вашим оценкам, сколько теоретически могла накопить Россия сейчас? Видите ли сигнал, что россияне могут использовать их одновременно и уже в ближайшее время?

В прошлом году россияне доставали "Калибры" чуть ли не из НЗ (неприкосновенный запас – 24 Канал) доставали и использовали. Последние минимум полгода мы видим, что они их массово не использовали. То есть несколько ракет было, но массово не использовали по двум причинам.

Прежде всего – восстанавливали неприкосновенный запас. Учитывая количество носителей – около десятка, это около двух сотен ракет. То есть две сотни ракет должны быть у них в НЗ. А все, что сверху, – они могут использовать. Вопрос в целесообразности использования.

Пока у них достаточно, допустим, ракет воздушного базирования, а это по типажу примерно одинаковые ракеты. Что "Калибр" – это дозвуковая крылатая ракета, что, например, Х-101, Х-555, Х-55 – это дозвуковые крылатые ракеты. Причем по дальности примерно тоже одинаковые – около 2 – 2,2 5 тысячи километров.

Единственное, Х-101 – 5,5 тысячи километров. Но сейчас россияне стали ее переделывать. Убирают дополнительные баки, то есть закладку боевой части делают больше на несколько сотен килограмм. Ровно на столько забирают топливо. Допустим, ракете идти не 5,5 тысячи километров, а 2 – 2,5 – где-то такое и оставляют. Именно такое количество топлива оставляют, а остальное – взрывчатка.

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Поэтому в целом ракеты воздушного базирования заменяют "Калибры", поэтому у россиян не стоит прямая задача использовать именно какое-то количество "Калибров". Они могут без проблем на Ту-95 это все использовать. Проблема у россиян сейчас, где перезаряжаться, а использовать они могут.

Они могут вывести в море 3 подводных лодки с "Калибрами", до десятка носителей. Однако при отстреле "Калибров" надо будет где-то перезаряжать (ракетоносители – 24 Канал). Это Севастополь. Специальная инженерная служба, которая обслуживает эти ракеты, расположена именно в Севастополе. А заходить в Севастополь, мягко говоря, опасно для российских ракетоносителей.

Особенно для подводных лодок. Поскольку она перезаряжается в надводном состоянии – это очень хорошая статическая цель. По ней могут работать и Storm Shadow, и SCALP, и те же "Нептуны".

Думаю, что именно из-за невозможности перезарядки россияне не используют "Калибры". Хотя технически они сейчас могут провести полный залп, а это практически до сотни ракет в один момент. Но это опять же технически. Вопрос целесообразности.

С вопросом целесообразности очень сложно спрогнозировать. У россиян иногда принятие решений абсолютно нелогичное, нецелесообразное. Есть проблема в восприятии действительности и вообще выстраивании определенных цепочек причинно-следственных связей при принятии решений. Достаточно сложно это все спрогнозировать.

Технически это уже возможно, поэтому надо быть крайне осторожным, особенно когда поступает воздушная тревога от морского старта. Подлетное время намного меньше, чем у тех же ракет с Ту-95. Когда Ту-95 взлетают с аэродрома "Оленья", то идут несколько часов до рубежа пуска в районе Каспии или же с "Энгельса" – тоже несколько десятков минут после взлета.

"Энгельс" в общем недалеко – по Волге сразу Каспий, однако где-то до получаса им приходится крутиться, а потом еще ракета идет час – полтора. То есть у нас при воздушном старте есть минимум полтора – два часа, чтобы подготовиться. А при морском старте – несколько десятков минут, поэтому здесь надо быть крайне осторожным.

Достаточно ли у Украины ракет для ПВО

На фоне новостей о "Калибрах" и "Цирконах" можем вспомнить заявление западной прессы, которое было месяц назад, что в Украине может быть нехватка ракет для противовоздушной обороны. Мы с вами об этом говорили и тогда вы сказали, что нехватки ракет не стоит ожидать. А изменился ли ваш ответ по состоянию на сейчас?

Нехватка ракет может быть, если нам не передадут достаточное количество – то, которое мы просим. Но пока передают. Сейчас катастрофических заявлений нет. На данный момент НЗ у нас есть – это точно. Есть примерно месячный запас ракет, но все зависит от интенсивности.

Например, последняя масштабная атака, когда доходило до сотни летательных аппаратов, тогда шло 60 "Шахедов". А "Шахеды" по большей части отправляют на задания – "засушивания" системы ПВО. То есть для того, чтобы по "Шахедам", которые не сбили мобильные группы, сработали зенитно-ракетные комплексы уже ракетами. Поэтому это попытка россиян вытянуть из нас этот ракетный потенциал.

Учитывая интенсивность, в целом проблем у нас сейчас нет. Но интенсивность может увеличиться, тогда придется просить дополнительные поставки и партии.

Насколько опасна железная дорога, которую строит враг

Кирилл Буданов уверен, что запуск железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом представляет для Украины серьезную проблему. Насколько эта логистика важна для россиян, в каком именно плане и есть ли у Украины возможность как-то влиять на работу железной дороги?

Дело в том, что российская армия последние 70 лет, а может и больше, передвигается в основном по железным дорогам. Старая советская армия даже имела специальные железнодорожные войска, которые были созданы для того, чтобы быстро перебрасывать части.

Сейчас у россиян также развит именно этот род войск, и довольно-таки успешно. То есть они очень быстро восстанавливают поврежденные пути, очень быстро прокладывают новые. Пусть некачественно, то есть не для того, чтобы долго ездить и работать, но все же они есть.

В этом смысле россияне набили руку. Инженерные войска у них достаточно серьезные, но, конечно, экономика, российская оборонка работает как раз на них. Поэтому они очень быстро прокладывают железные дороги и быстро их восстанавливают.

Есть эта южная дорога, которую они сейчас пытаются по сухопутному коридору восстановить, а в некоторых местах проложить новые ветки от Мариуполя, дальше прямая на Бердянск, или от Ростова на Мариуполь, немного на север, там стык между Мариуполем и Волновахой.



Схематическое изображение новой железной дороги из Ростова в Крым, зеленым цветом обозначены действующие пути / Центр журналистских расследований

Они пытаются весь сухопутный коридор сделать железнодорожным. К тому же, судя по веткам, по направлениям, в частности Мелитополь, Токмак, Черниговка, Камыш-Заря, а оттуда на Пологи есть ветка – все это достаточно серьезная сеть. Вот они ее практически всю восстанавливают.

Она действительно будет проблемной, если будет работать из Ростова. Но чтобы проложить железную дорогу из Ростова, им надо сделать железнодорожный мост через Миус – это по российской территории, на запад от Таганрога. И через Кальмиус – это две реки: Миусский залив и река Кальмиус, которая идет из Донецка в Мариуполь. Там в районе Гранитного они также строят мост.

Эти два моста для россиян – большая проблема, а для нас – очень хорошая цель. Причем именно Кальмиусский мост в районе Гранитного мы уже доставали несколько раз. Россияне строили его, а мы повреждали, то есть сейчас они снова построят, а мы снова повредим. Ведь дальность HIMARS это позволяет. Круговое вероятное отклонение этих ракет позволяет вывести из строя мост минимум на несколько месяцев, если будет поставлена такая задача.

Поэтому Буданов, когда об этом говорит, прекрасно понимает, что именно будут делать, прежде всего ГУР. Определят, дальше разведка, доразведка, корректировка огня, подтверждение, еще одна работа, ну и наши ракетчики, которые уж точно благодаря HIMARS этот мост "отминусуют".

А со вторым мостом под Таганрогом, к тому же там и автомобильный, и железнодорожный, через Миусский залив – с этими мостами уже давно пора разобраться. К тому же дальность там более сотни километров – это означает, что можно работать или "Ольхой", или "Нептуном", или С-300, то есть нашими ракетами, потому что вряд ли нам дадут возможность работать ракетами партнеров, например, Storm Shadow или SCALP.

Допустим, эти три ракеты, которые у нас есть: "Ольха", "Нептун", С-300, – ими мы можем вывести из строя еще и эти два моста. Повторюсь, давно уже надо было это сделать.

Почему Россия возобновила атаки по энергетике именно сейчас

К сожалению, есть не очень хорошие новости из Харькова, потому что там разрушена практически вся инфраструктура. Чего хочет враг и почему обстрелы энергообъектов начались именно в этот период?

Заканчивается зимнее наступление. Россиянам надо удерживать какую-то положительную динамику, ведь зимнее наступление, кроме Авдеевки, им ничего не дало. Целый год они собирали армию, полмиллиона вооружили и отправили на фронт. Полумиллионная российская армия "топталась" всю зиму, а "вытоптала" только Авдеевку. И это больше поражение, чем какая-то победа. Ничего положительного из этого долго не слепишь, поэтому для того, чтобы поддерживать "победобесный" уровень в информационном потоке, им надо каждый день или хотя бы через день организовывать какой-то "фейерверк" в Украине. Вот они и организовывают. Это первая задача.

Вторая задача больше военная. Она заключается в том, чтобы нашу ПВО, наши зенитно-ракетные войска не снимали с объектов и не перебрасывали на линию фронта. Ведь российским самолетам, мягко говоря, не комильфо падать от наших зенитно-ракетных комплексов. Поэтому они стараются так часто, практически каждую ночь, добираться в центр, к западу нашей страны именно с такой задачей. Все это для того, чтобы мы не перебросили ЗРК на линию фронта.

Ну и третья задача – геноцидная в чистом виде. У России его никто не забирал, потому что это террористическое государство, которое в режиме геноцида пытается завоевать территорию. Они хотят уничтожить украинское население, прекрасно понимая, что мы будем сражаться за свою территорию. Хотят уничтожить само население, всю инфраструктуру там, где есть места компактного проживания.

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Они бьют, в частности, по энергообъектам. И Харьков, из-за того, что расположен практически в 20 километрах от линии фронта, от границы, к тому же большой по площади, – постоянно попадает под обстрелы.

Даже последние удары по Змиевской ТЭЦ – это как раз подпадает под общую парадигму этого геноцида. А также это давление на общество в Украине. Сейчас везде в мире пытаются продвинуть так называемую "формулу мира", фактически капитуляцию Украины. Этому может противодействовать только общество и армия. Поэтому давить на общество и на армию пытаются с помощью таких геноцидных ударов по энергообъектам.