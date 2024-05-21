Россияне разбомбили детсад и рынок в Золочеве: в ОВА показали жуткие кадры
Источник:ГСЧС
Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковской области. 21 мая враг совершил массированную бомбардировку Золочева.
Под ударом оказались жилые дома, детский сад и рынок. В ОГА и ГСЧС показали страшные кадры пожаров.
Смотрите также Сотни россиян под видом гражданских направляются на Луганщину, – ОСУВ "Хортица"
КАБами по детям
Так, сегодня, 21 мая россияне нанесли бомбовый удар по гражданской инфраструктуре в центре поселка Золочев, что в Богодуховском районе. Оккупанты сбросили КАБы на дошкольное учебное заведение и рынок. Там возникли пожары площадью 400 и 1500 квадратных метров, а также многочисленные разрушения.
Последствия вражеских ударов по Золочеву. Исключительно гражданская инфраструктура: детский сад, рынок, дома. К счастью, – без пострадавших,
– так отреагировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и поделился фотографиями разбомбленного города.
Россия ударила бомбами по Золочеву / Фото ОГА и ГСЧС
Враг атаковал пограничный город на Харьковщине: смотрите видео
Военные преступления россиян в Харьковской области: последние новости
- 19 мая оккупанты обстреляли поселок Черкасская Лозовая. Двумя ракетами "Искандер" противник попал по базе отдыха, где находились люди с детьми. Известно, что враг дважды ударил по одному и тому же месту. Второй удар произошел, когда на место инцидента прибыли спасатели и медики.
- В результате вражеской атаки погибло 7 человек, еще 28 получили ранения. Среди погибших – женщина на 7-ом месяце беременности.
- В тот день россияне обстреляли Купянский район из РСЗО. Там они убили 5 человек. Еще 9 получили травмы.
- Тогда же оккупанты нанесли удар по детской железной дороге. К счастью, из-за этой атаки жертв не было.
- 16 мая россияне ударили кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Захватчики атаковали населенный пункт посреди белого дня. По меньшей мере 6 человек пострадали. Все имеют взрывные ранения различной степени. Среди раненых – двое медиков, двое водителей, гражданский мужчина и начальник Волчанской городской военной администрации.