Уничтожение артиллерийского подразделения и "алкомобилизация" в Мариуполе: главное из Генштаба

Украинские защитники и защитницы продолжают защищаться от нашествия россиян. Однако враг до сих пор не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери.

Следует заметить, что угроза ракетных ударов сохраняется по всем областям Украины. В Генштабе сообщили актуальную информацию по фронту по состоянию на вечер 16 февраля.

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Что происходит на оккупированных территориях

Так называемая оккупационная администрация Голой Пристани Херсонской области оказывает давление на местное население по переоформлению имущественных прав по российскому законодательству.

В частности, есть информация, что граждан Украины, которые не выполнят требований оккупантов до мая 2023 года, депортируют в Россию.

Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики мобилизуют беспризорных, а также лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Вражеские обстрелы не прекращаются ни на день

По информации Генштаба, в течение суток противник нанес очередной ракетный удар по территории нашей страны. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты нашими защитниками.

Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Шахтерскому;

Запорожскому;

Херсонском направлении.

Украинские воины героически уничтожают противника

Известно, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

В свою очередь, украинские артиллеристы и ракетчики поразили:

3 района сосредоточения живой силы,

артиллерийское подразделение на огневой позиции,

состав боеприпасов;

2 других важных объекта захватчиков.

Заметим, что русские солдаты каждый день плодотворно пополняют статистику Генштаба. Всего с начала полномасштабной войны в Украине погибли 140 460 оккупантов. Только за сутки наши воины ликвидировали 690 захватчиков.

А представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 15 февраля заявил, что в России потери наибольшие с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о потерях именно в количестве оккупантов.

Преступная ЧВК "Вагнера" не является исключением. Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что россияне потеряли на войне каждого пятого вагнеровца. На войне осталась только половина, ведь каждый десятый получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.