Авиаэксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что РФ достигла логистического лимита, а заявления об "Искандер-1000" и размещении "Орешника" в Беларуси – скорее пропагандистские шаги.

Как Россия улучшила "Шахеды" и почему они стали более устойчивыми?

Россияне улучшили не только корпус, но и электронику, увеличили боевую часть, заменили двигатель, усовершенствовали GPS-антенны, сделав дрон более стабильным и устойчивым к украинским средствам РЭБ. Также они начали использовать новые средства связи.

Над Киевом где-то 1,5 – 2 часа летали разведывательные дроны, хотя вообще не должны были. Их не уничтожали, хотя якобы есть соответствующие средства. Если бы работала легкомоторная авиация, эти разведчики не летали бы так долго – их бы уничтожили,

– сказал Криволап.

В июне Россия достигла производства 3 тысяч "Шахедов" в месяц то есть около 100 в сутки, обещая увеличить до 4 тысяч в октябре и 6 тысяч к Новому году, но на последнюю цифру так и не вышла.

Готовит ли Кремль "Шахеды" для применения в Европе?

Существует версия, что они накапливают "Шахеды" для будущих атак. Враг увеличил количество точек запуска с 6 – 8 до около 20, и это, видимо, предел их возможностей. Пока что они достигли лимита. Вторая версия относительно накопления "Шахедов" – их готовят для применения в Европе.

Это может быть попыткой запугать Европу. Кроме накопления "Шахедов", появилась информация о создании баллистической ракеты "Искандер-1000" с дальностью 850 – 1000 километров вместо 500 километров, но технически ничего нового там не произошло,

– отметил Криволап.

Это тот самый "Искандер-М", который изначально проектировался на дальность 850 – 1000 километров. Аналогично северокорейская КН-23 (копия "Искандера") летает на 850 километров, и украинская ракета "Сапсан" также проектировалась на 800 – 1000 километров.

"Третья попытка запугать европейцев – заявления о размещении "Орешника" в Беларуси, причем сначала одного, потом 10. Возможно, есть какие-то "подземные коммуникации". Никто не видел никаких подтверждений, что "Орешник" физически существует", – отметил Криволап.

