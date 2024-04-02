Ждать ли украинцам обстрелов "Калибрами": Свитан оценил ракетные возможности россиян

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Россия долгое время накапливала противокорабельные ракеты "Калибр" и может применить их во время массированных атак в ближайшее время. У врага есть такая техническая возможность.

Возможно, из-за того, что негде перезаряжаться, россияне сейчас не используют "Калибры". Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Враг может использовать "Калибры"

Роман Свитан отметил, что последние полгода россияне не использовали массово "Калибры". Они пополняли их запасы. Зато у врага пока достаточно ракет воздушного базирования. Что "Калибры", что Х-101, Х-555, Х-55 – это дозвуковые крылатые ракеты.

Техническая возможность использовать "Калибры" у оккупантов есть. Они могут вывести в море до десятка носителей этих ракет. Однако перед захватчиками встала проблема, где перезаряжаться.

Специальная инженерная служба, которая обслуживает эти ракеты, расположена в Севастополе. Заходить туда опасно для российских ракетоносителей. Особенно для подводных лодок, которые перезаряжаются в надводном состоянии, это очень хорошая цель. По ней могут работать и Storm Shadow, и SCALP, и "Нептуны".

Я думаю, что именно из-за невозможности перезарядки россияне не используют "Калибры". Хотя технически они сейчас могут провести полный залп. А это почти до сотни ракет в моменте. Но это технически. Вопрос в целесообразности,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Поэтому украинцам нужно быть очень внимательными и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

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