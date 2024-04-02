Ждать ли украинцам обстрелов "Калибрами": Свитан оценил ракетные возможности россиян
Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Россия долгое время накапливала противокорабельные ракеты "Калибр" и может применить их во время массированных атак в ближайшее время. У врага есть такая техническая возможность.
Возможно, из-за того, что негде перезаряжаться, россияне сейчас не используют "Калибры". Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Враг может использовать "Калибры"
Роман Свитан отметил, что последние полгода россияне не использовали массово "Калибры". Они пополняли их запасы. Зато у врага пока достаточно ракет воздушного базирования. Что "Калибры", что Х-101, Х-555, Х-55 – это дозвуковые крылатые ракеты.
Техническая возможность использовать "Калибры" у оккупантов есть. Они могут вывести в море до десятка носителей этих ракет. Однако перед захватчиками встала проблема, где перезаряжаться.
Специальная инженерная служба, которая обслуживает эти ракеты, расположена в Севастополе. Заходить туда опасно для российских ракетоносителей. Особенно для подводных лодок, которые перезаряжаются в надводном состоянии, это очень хорошая цель. По ней могут работать и Storm Shadow, и SCALP, и "Нептуны".
Я думаю, что именно из-за невозможности перезарядки россияне не используют "Калибры". Хотя технически они сейчас могут провести полный залп. А это почти до сотни ракет в моменте. Но это технически. Вопрос в целесообразности,
– объяснил полковник ВСУ в запасе.
Поэтому украинцам нужно быть очень внимательными и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Ракеты "Калибр": последние новости
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты старательно накапливали запасы "Калибров". Он отметил, что эти ракеты сейчас абсолютно готовы к применению. Если раньше враг не запускал "Калибры", то делал это из-за того, что они менее эффективны, чем ракеты Х-101. В ближайшее время россияне могут применить "Калибры", потому что запасы ракет Х-101 значительно сократились.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что "Калибры" являются достаточно точными, а также имеют высокую дальность, способную покрывать почти всю территорию Украины. В то же время подразделения нашей ПВО неоднократно сбивали "Калибры" и нередко делали это на все сто процентов. Против ракет активно применяют системы РЭБ, которые сбивают вражеские цели с курса. Однако для отражения массированной атаки требуется большое количество средств ПВО.
- Аналитики Defense Express со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины отметили, что Россия смогла накопить от 245 до 285 ракет "Калибр". В целом страна-террорист имеет в Черном море девять носителей крылатых ракет "Калибр" с одновременным пуском до 60 единиц.