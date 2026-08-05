Россия может ежемесячно запускать около 100 баллистических ракет, – "Флэш"

Россия способна ежемесячно запускать около 100 баллистических ракет, а темпы их производства продолжают расти. Такая динамика представляет собой все большую угрозу для Украины.

Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Флэш" предупредил о новой угрозе

После ночной российской атаки на производственные объекты и склады "Флэш" заявил, что российские войска целенаправленно атакуют логистическую и производственную инфраструктуру Украины.

Враг показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, розничная торговля, производство. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистическое оружие. По моим оценкам, Россия может запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно. Сейчас плотность ударов увеличена, частично за счет резервов, но и в дальнейшем атаки будут продолжаться,

– сказал он.

"Флэш" пояснил, что российские войска могут получать информацию о потенциальных целях не только из открытых источников, но и через агентов, которые следят за работой украинских предприятий.

"Враг знает, где находятся наши цели. Это не секрет. Не нужны какие-то спутниковые каналы разведки. Находится человек, который за несколько тысяч гривен наблюдает за движением грузовиков, за объемами работы склада, передает эту информацию России, после чего принимается решение об атаке. То же самое было и тогда, когда была атака на мой дом – СБУ показывала мне информацию о людях, которые отслеживали мои передвижения и фиксировали последствия удара", – рассказал эксперт.

В связи с этим он призвал украинский бизнес менять подходы к логистике и хранению товаров, чтобы минимизировать риски от российских ударов.

У кого есть бизнес, у кого есть склады, старайтесь диверсифицировать риски. Не создавайте больших скоплений транспорта или товаров в одном месте. Перестраивайте логистические каналы, ищите более мелкие склады, субаренду, используйте магазины в качестве мест хранения. Это вопрос выживания, ведь враг и в дальнейшем будет искать такие объекты, чтобы создать дефицит различных товаров в Украине,

– подчеркнул "Флэш".

Напомним, в результате массированной российской атаки по Киеву и Киевской области 5 августа погибли 17 человек, еще 44 человека получили ранения. Россия во время атаки применила 24 баллистические ракеты, 4 ракеты типа "Циркон/Оникс" и 115 ударных беспилотников, значительная часть которых была реактивной.

Основной целью стали складские помещения гражданских предприятий, а также объекты инфраструктуры и железнодорожная станция. Российская атака привела к значительным разрушениям, а баллистические ракеты, по данным Воздушных сил, на этот раз перехватить не удалось.

Владимир Зеленский подчеркнул, что укрепление Украины системами противоракетной обороны могло бы помочь спасти жизни людей во время таких атак. Он призвал партнеров усилить давление на Россию с помощью новых санкций, поскольку часть предприятий, производящих баллистическое вооружение, до сих пор не подпадает под ограничения.