США предупредили о подготовке Россией "операции под чужим флагом" в Черном море

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки располагает разведывательными данными о подготовке России к возможной атаке в Черном море. Нападение может произойти под флагом другой страны.

Россияне могут осуществить в Черном море операцию под чужим флагом. Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает 24 Канал.

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У нас есть информация, которая позволяет предположить, что они могут готовить операцию под чужим флагом,

– проинформировал он.

Впрочем, представитель Госдепа отказался рассказать известные ему детали, подчеркнув, что это разведывательные данные.

По его словам, возможная атака России под чужим флагом – впереди. Это также может быть частью "голодных игр", в которые играет Россия после отказа продлить зерновое соглашение.

Мэтью Миллер подчеркнул: нет "идеального решения", при котором Украина отгружала бы столько же зерна, как это было в рамках Черноморской зерновой инициативы. Для этого нужно снова открыть черноморские порты, которые Россия сейчас блокирует. Альтернатива Черному морю – порты на Дунае, в частности, город Рени, но их Россия тоже начала обстреливать.

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Что уже делала Россия в Черном море

К сожалению, государство-террорист не останавливается:

обстреливало Одессу несколько ночей подряд, чтобы сделать невозможным экспорт зерна через международный порт;

угрожало кораблям, действующим в международных водах, – а это переносит войну с суши на море;

похитило и затопило украинский корвет "Тернополь" – якобы учились стрелять по надводным целям;

обстреляла город Рени в Одесской области 24 июля 2023 года – пожар был виден из Румынии, которая является членом НАТО.

О возможной фальшивой атаке России в Черном море сообщил директор ЦРУ 22 июля – а значит, она вполне вероятна. Государственный секретарь США Энтони Блинкен также говорил о такой возможности и подчеркнул: возобновить экспорт зерна из Украины будет очень тяжело, потому что Россия угрожает гражданским судам.