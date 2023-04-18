Россия может готовить ракетный удар на майские праздники, – ОК "Юг"

Кремль может атаковать Украину во время майских праздников. Речь идет о так называемых "знаковых" датах.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала на брифинге 18 апреля, что Россия, вероятно, готовит массированный удар.

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Что известно об угрозе атаки россиян

Нельзя исключать, что они готовят отсроченный массированный ракетный удар типа шокового воздействия поближе к своим сакральным датам. Для Одессы знаковыми является также второе мая и девятое мая – знаковая дата для россиян. По аналитике, это вполне вероятные даты, к которым враг может подготовиться тщательно,

– заверила Гуменюк.

Представитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины пояснила, что нынешнее затишье на Юге страны связано, в том числе и с нехваткой ракет "Калибр" у россиян.

В частности, использование "Калибров" врагом маловероятно, ведь у оккупантов этих ракет осталось мало, но Россия может наносить ими точечные удары по важным объектам.

В ВСУ рассказали, есть ли угроза атаки россиян

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 17 апреля, что атаки ракетами Россия использует как один из приоритетных способов предоставлять себе искусственное преимущество, когда нет успехов на поле боя.

По словам чиновницы, Россия готова применить оружие, но вопрос в том, что они пытаются экономить ракеты. То есть запас ракет у Кремля близок к критическому, но нельзя исключать, что враги все-таки атакуют.

Море бурлит очень сильно, но расслабляться не следует. Помним, что подводные ракетоносители они оставляли даже во время шторма на дежурстве,

– объяснила Гуменюк.

Более того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты будут использовать все то, что будет под рукой. В частности, он пояснил, что ракета Х-50 такая же, как "Калибры" – то есть может лететь достаточно далеко и доставать любую точку Украины.

Россия может активизировать атаки по Украине осенью

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что, по их данным, Россия планирует в июне 2023 года приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50.

Именно это, по данным разведки, позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.