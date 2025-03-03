Не своими руками, не со своей территории: политолог предположил, что будет делать Россия

Северная Корея предоставляет России своих солдат. Известно, что военное руководство страны-агрессора привлекает их для противостояния Вооруженным Силам Украины. Часть северокорейцев уже получили опыт ведения боевых действий. Владимир Путин может использовать это для своих военных амбиций против других стран.

Такое мнение 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Кремль, вероятно, получил новую партию солдат из КНДР. Он предположил, что это может быть не просто так, ведь США ранее заявляли о намерении дистанцироваться от угроз, которые могут ожидать европейские страны.

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Путин может иметь план

Алексей Буряченко подчеркнул, что есть угроза выхода американских солдат из состава НАТО, в частности с восточных границ Европы. Говорится о странах Балтии.

Я бы не исключал, что россияне готовят северокорейцев именно для этой цели. В частности, чтобы через Беларусь пройти Сувальский коридор и внести бешеный хаос. Они это сделают чужими руками, с территории чужого государства. Как по мне, именно этого боятся в Европе,

– высказался он.

Европейские лидеры, вероятно, волнуются, чтобы Россия не использовала предоставление Украине миротворческих контингентов в своих целях, чтобы, например, напасть на Балтийские страны.

Важно! Ким Чен Ын не ожидал, что отправка северокорейских военных в Россию приведет к значительным потерям и саботажу среди солдат. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что лидер КНДР воспринимал это как возможность изучить современную войну, но теперь пытается избежать дальнейшего втягивания.

Политолог подчеркнул, что в Европе обеспокоены возможными намерениями США отойти от геополитических проблем, ведь в таком случае на регион может ожидать серьезная угроза со стороны России.

"Перед Европой появилось огромное количество вызовов, в частности бюрократических и безопасности", – сказал Буряченко.

Есть ли у НАТО будущее

В США уже неоднократно говорили о намерении выйти из НАТО. Кроме того, звучали предположения, что после этого эта организация может вообще распасться.

По мнению политолога, такого не произойдет, однако определенные изменения все же будут возможными.

НАТО хоть является непроверенной, но достаточно серьезной институцией, которая может трансформироваться под проблемы безопасности Европейского Союза, большой объединенной Европы, куда входят и не члены ЕС, в том числе и Украина,

– отметил он.

Отметим, Дональд Трамп может столкнуться с юридическими и политическими трудностями в попытке вывести страну из НАТО. Законодательство США требует одобрения Конгресса или двух третей Сената для такого решения, что может повлечь судебные споры. В то же время даже без официального выхода, если Трамп ослабит участие США в Альянсе, то это будет иметь серьезные геополитические последствия.