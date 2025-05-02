Ставит под угрозу летнее наступление: у России становится меньше возможностей финансировать войну

Многие эксперты утверждают, что Россия готовится к летней наступательной кампании. Однако военно-промышленный комплекс оккупантов исчерпывает свои возможности, учитывая колоссальные потери и бесконечные штурмовые действия на линии соприкосновения.

Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, летнего наступления не будет. Все потому, что майское перемирие, которое объявил Владимир Путин, может продолжиться.

Смотрите также Сумщина, Лиман, Покровск и другие направления: ISW рассказал, где продвинулся враг за минувшие сутки

Мощности России

Максим Блант считает, что Дональд Трамп попытается приложить много усилий, чтобы Кремль не возвращался к наступательной кампании после 9 мая 2025 года.

Несмотря на это, экономист заметил, что Северная Корея признала свое участие в российско-украинской войне на стороне агрессора. Известно, что северокорейцы якобы воевали только в Курской области, однако по законодательству страны-агрессора, территории, где продолжаются боевые действия, Кремль считает Россией, несмотря на то, что официально они являются украинскими.

Формально ничего не будет мешать корейским солдатам воевать на территории Украины,

– сказал он.

Власти КНДР всячески поддерживает Путина, предоставляя ему собственные ракеты и личный состав для ведения войны против Украины. Мотивация для этого может быть разной, в частности финансовая, военно-технологическая или социальная.

Важно! Россия активно продолжает мобилизацию, готовясь к возможному летнему наступлению. Командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что эффективным ответом может стать массовое применение беспилотников, которые уже уничтожают большинство вражеских сил. Он также предостерегает, что заявления Путина о мире являются манипулятивными и служат лишь для уменьшения международного давления, тогда как реальная цель – уничтожение украинской государственности.

Поддержка России властями Северной Кореи может продолжаться и в дальнейшем. Максим Блант подчеркнул, что благодаря этому Кремль, вероятно, имеет шансы найти ресурсы для еще одного наступления, однако оно может не состояться.