Россия может попытаться напасть на Европу зимой 2024 – 2025 года, – Bild

Россия может воспользоваться выборами в США для своего нового нападения на европейские страны. Оккупанты предполагают, что в то время Соединенные Штаты не смогут оперативно отреагировать на ситуацию.

Кроме того, Кремль возлагает определенные надежды на победу Дональда Трампа в предстоящем голосовании. Его политика может быть непредсказуемой.

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Россия планирует новое нападение

Bild со ссылкой на собственные источники в европейской разведке пишет, что Россия может нанести удар по Европе именно тогда, когда США будут "без лидера". Речь идет о выборах, запланированных на ноябрь 2024 года.

В конце следующего года возникает определенный период между освобождением от должности нынешнего президента США в начале ноября и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года. То есть потенциально может возникнуть определенная задержка, прежде чем страна сможет прийти на помощь Европе.

По словам сотрудника разведки, российские власти надеются, что бывший президент Дональд Трамп снова станет главой Соединенных Штатов, поскольку при нем "может произойти все, что угодно".

Опасность для Европы

Ранее Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус отметил, что к угрозам России необходимо относиться серьезно. Россия нарастила производство оружия, что может свидетельствовать о готовящемся нападении на другие страны. К примеру, это могут быть страны Балтии, Грузия или Молдова.

Об опасности для Европы со стороны России предупреждал и главнокомандующий армией Бельгии Мишель Хоффман. Москва переводит экономику на военные рельсы, что может свидетельствовать о стремлении открыть второй фронт – на страны Балтии или Молдову.

В Белом доме также считают, что намерения Путина не ограничиваются оккупацией Украины. Россия готова завоевывать соседей – именно поэтому необходимо принимать соответствующие меры.