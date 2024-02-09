Россия может напасть на НАТО, – министр обороны Дании призвал готовиться
Источник:Jyllands-Posten
Россия может в ближайшее время напасть на Североатлантический альянс. Такие опасения высказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
По его словам, это может произойти в течение ближайших 3 – 5 лет. Причиной этому является то, что возможности России по производству оружия значительно выросли.
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Россия может напасть на НАТО
Глава правительства Дании выразил обеспокоенность относительно возможностей страны-агрессора производить оружие.
Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. У НАТО не было такого предположения в 2023 году. Это новые данные, которые стали известны сейчас,
– подчеркнул Поульсен.
В то же время он отметил, что Дания должна быть готова к ответным действиям. Политик отметил необходимость инвестиций в оборонную промышленность страны.
Об этом говорят не впервые
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страну-члена Североатлантического альянса. Он призвал немецкую армию быть готовой к такому развитию событий.
В то же время немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через 5 – 8 лет.
Писториус не считает вероятным нападение агрессора именно сейчас. Впрочем, склонен доверять заявлениям экспертов, что война может развернуться в ближайшие несколько лет.
Какая сейчас в России ситуация с оружием: последние новости
- В недавнем отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что российская оборонная промышленность вряд ли сможет обеспечить техникой новые резервы оккупационной армии. Несмотря на постоянные попытки Кремля по расширению возможностей "оборонки", большинство резервов остается небоеспособным.
- В то же время российский пропагандист Владимир Соловьев признал, что у Евросоюза и оружие лучше, и армия больше. По его словам, западные страны многократно доказывали что могут в короткие сроки изготавливать большое количество всего необходимого. Он подчеркнул, что не стоит думать будто у России есть значительное преимущество.
- Ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что все, что сейчас россияне отправляют на фронт и применяют против Украины то, что изготовили за последнее время. Поэтому в разведке не видят, чтобы Москва существенно нарастила количество вооружения и объемы изготовления оружия и военной техники.
- В то же время Скибицкий подчеркнул, что подтверждением факта нехватки оружия в России служит закупка боеприпасов у Ирана, Северной Кореи, а также вывоз почти всех боеприпасов со складов Беларуси.