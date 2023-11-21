Не только тотальная мобилизация: после "выборов" Путин может серьезно кинуть россиян

После "выборов" президента в России Владимир Путин может приступить к тотальной мобилизации. Сейчас идет избирательная кампания, поэтому Кремль всячески избегает этой темы.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил 24 Каналу, что и сейчас в России продолжается мобилизация. Однако даже россияне понимают, что после выборов она станет масштабной.

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"Действительно, после марта 2024 года, возможно, мобилизация получит новое ускорение. Даже россияне в пабликах пишут: "Нас кинут". На обещания, что мобилизации не будет, наплюют", – сказал он.

В любом случае ВСУ нужно быть готовыми к прибытию большого количества мобилизованных россиян на фронт. Даже плохо подготовленные оккупанты имеют возможность адаптироваться. Поэтому украинским защитникам нужно много оружия, в частности, кассетных боеприпасов и FPV-дронов.

Кремль будет давить на бизнес

Иван Ступак отметил, что Кремль будет работать над тем, чтобы искать большое количество денег. Для этого путинский режим будет оказывать давление на предпринимателей, требовать огромные налоги и забирать бизнес.

Они будут давить на бизнес. Бизнес должен будет платить налоги заранее. На кого-то будут досчитывать налоги. Возможно, будут забирать бизнес у тех, кто не уплатил налоги и делать перераспределение. Такие процессы, вероятнее всего, будут,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Российские элиты не удовлетворены происходящим и мечтают вернуться в 2014 год, когда они могли свободно тратить деньги в странах Запада. Однако они очень боятся выступить против Путина. Ведь за это Кремль может отобрать бизнес или даже убить.

Ступак о мобилизации в России: смотрите видео

Тотальная мобилизация в России