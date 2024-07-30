Ситуативные союзники: выгодно ли России передавать ядерное оружие Ирану

На Ближнем Востоке остается угрожающая ситуация из-за обострения конфликта между Израилем и Ливаном. В случае начала между ними войны, к ней могут присоединиться другие страны, в частности, Иран.

В то же время Тегеран является одним из немногих союзников Москвы в ее войне в Украине. Поэтому нельзя исключать, что Россия может предоставить Ирану ядерное оружие. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что это самый главный вопрос, который беспокоит Израиль.

К теме Иран и КНДР продолжают предоставлять летальное оружие России для войны против Украины, – ISW

Может вызвать недовольство

Россия сотрудничала с Ираном в гражданской ядерной сфере, строя Тегерану ядерную электростанцию. Это не напрямую помогало и развитию иранской военной ядерной программы.

В то же время передача Россией технологий для создания ядерного оружия Ирану до сегодняшнего дня не наблюдалось.

Однако это и противоречит интересам Москвы, ведь на такой ответственный шаг как "подарить" кому-то ядерное оружие, решаются очень редко. На это должны быть очень веские причины,

– подчеркнул он.

Несмотря на то, что сегодня Россия и Иран являются ситуативными союзниками, недавно они были соперниками. В частности в Сирии, где они союзно воевали. Иран – фундаменталистское шиитское государство, которое граничит с Россией по Каспийскому морю. Поэтому сказать, что они друзья, по мнению военного обозревателя, было бы неправильно.

Также "дарить" кому-то ядерное оружие проблематично, потому что оно может обернуться против того, кто сделал такой "подарок".

"Кроме того, это может вызвать недовольство ряда стран, для которых Иран представляет угрозу. Речь идет не только об Израиле и США, также Турция, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты "не обрадуются" помощи России в ядерной сфере Ирану", – заметил он.

В Израиле этого очень опасаются

Появление ядерной бомбы у Тегерана приведет к гонке ядерного вооружения среди других стран, что также вряд ли понравится Москве и ее странам-соседям.

Однако, если Россия почувствует себя загнанной в угол, или если осознает, что для нее это очень важно, исключать такого сценария нельзя. В Израиле этого очень опасаются, и поэтому особенно осторожны в отношениях с Россией,

– заметил Давид Шарп.

Однако сейчас, за исключением ядерных компонентов, Россия и Иран обмениваются всем оружием, которое имеют. Тегеран приобрел российские истребители, а Москва иранские беспилотники, а также, возможно, боеприпасы и амуницию.