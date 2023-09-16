КНДР могут передать России снаряды: топ-генерал США оценил, повлияют ли на войну против Украины

Ким Чен Ын посетил Россию, где пообщался с Владимиром Путиным. Говорят, что КНДР может нарастить поставки России артиллерийских боеприпасов. Но помогут ли они Кремлю?

Ответил на этот вопрос глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли. По его словам, вряд ли большее количество артиллерийских снарядов от КНДР поможет России в войне против Украины.

Читайте также Не могут себе это представить: МАГАТЭ убеждено, что Россия не передаст ядерные технологии Ким Чен Ину

Милли скептически относится к передаче снарядов

По словам Милли, недавняя встреча Путина и Ким Чен Ина заставит последнего предоставить России больше артиллерийских снарядов советских времен. Речь идет о 152-миллиметровых боеприпасах. В то же время, он отметил, что не понятно, сколько их будет и насколько скоро будут передавать эти снаряды.

Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому,

– отметил Милли.

Милли отметил, что не имеет целью слишком уменьшать значение предоставления России этого оружия. В то же время он отметил, что сомневается в ее решаемости.

Обратим внимание на то, что западные правительства и эксперты считают, что Ким будет предоставлять России боеприпасы. А вот Кремль будет поставлять КНДР передовым вооружением, а также технологиями.

Тем временем, журналисты проанализировали расходы России в войне против Украины. Они отмечают, что каждый день Москва вкладывает в войну по 300 миллионов долларов.

Сколько Кремль потратил за полтора года