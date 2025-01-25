Маломуж назвал причины, по которым союзники могут постепенно отвернуться от России

Сегодня России на фронте значительную поддержку оказывают военные из Северной Кореи. Однако Дональд Трамп заявил, что готов возобновить контакт с Ким Чен Ыном. Во время личного общения президент США мог бы повлиять на главу КНДР относительно поддержки России.

Для Владимира Путина прекращение поддержки со стороны Северной Кореи на фоне многих проблем России стало бы существенным ударом. Такое мнение высказал 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что прежде всего на позицию Ким Чен Ына по сотрудничеству с Путиным повлияют победы Украины на фронте и массированная ликвидация северокорейцев.

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Ресурсы исчерпываются

"Россия сейчас не имеет сил и средств, чтобы пополнить весь фронт ресурсами – только отдельные горячие направления. Там она еще имеет остатки опытных войск. Однако уже 90% российского контингента, который был на начало войны, уже или обессилен, или ранен, или убит", – отмети генерал армии.

Сейчас россияне отправляют на фронт, по его словам, завербованных контрактников разных типов и зеков. Однако и этот ресурс уже исчерпывается. Противник еще может набрать 50 – 70 тысяч, однако в то же время украинские силы ликвидировали, как заметил Маломуж, за 2 месяца примерно две армии – по 45 тысяч.

Поэтому Путин обратился к Северной Корее и к Ирану за помощью. Однако иранцы хитрые – они не направят войска и ракеты, потому что стоят перед угрозой глобального удара, о котором их предупредил Трамп,

– объяснил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Также Иран не поддержал Россию и не признал аннексию Крыма и других украинских территорий. Соответственно, как отметил генерал армии, россияне постепенно будут терять союзников и возможность набирать контингент для войны в разных странах.

Обратите внимание! В издании The Telegraph предполагают, что Трамп может "сокрушить экономику России", ведь экономическое давление со стороны США на Кремль может стать катастрофическим для России, что приведет к остановке войны и отступлению России.

США может также объединить усилия с Китаем для ядерной безопасности. В системе сохранения мира китайцы и американцы, по его мнению, перед глобальной опасностью, а именно Путин угрожает ядерным оружием, должны сформировать общие новые правила общежития и прекратить войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Страны, которые имеют мощное влияние на Россию, на Путина, не дадут ему шансов искать союзников и усиливать свою военную составляющую, а в перспективе – и экономическую,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Он добавил, что критические аргументы будут высказываться Кремлю командой Трампа и другими участниками. Путин будет размышлять, что ему лучше сделать: или проиграть и уйти в небытие, или отойти на определенный период и попытаться сохранить свой режим.

К слову, кореевед Николай Полищук рассказал, что Дональд Трамп планирует "изъять из активной политической деятельности всех потенциальных союзников Китая". По его мнению, президент США может предложить Ким Чен Ыну, предположительно, "ослабление зависимости от Китая".