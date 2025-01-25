

Для Владіміра Путіна припинення підтримки з боку Північної Кореї на тлі багатьох проблем Росії стало б суттєвим ударом. Так думку висловив 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що насамперед на позицію Кім Чен Ина щодо співпраці з Путіним вплинуть перемоги України на фронті і масована ліквідація північнокорейців.

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Ресурси вичерпуються

"Росія зараз не має сил і засобів, щоб поповнити весь фронт ресурсами – тільки окремі гарячі напрямки. Там вона ще має залишки досвідчених військ. Проте вже 90% російського контингенту, який був на початок війни, вже або знесилений, або поранений, або вбитий", – зазначи генерал армії.

Зараз росіяни відправляють на фронт, за його словами, завербованих контрактників різних типів і зеків. Однак і цей ресурс вже вичерпується. Противник ще може набрати 50 – 70 тисяч, проте водночас українські сили ліквідували, як зауважив Маломуж, за 2 місяці приблизно дві армії – по 45 тисяч.

Тому Путін звернувся до Північної Кореї та до Ірану за допомогою. Проте іранці хитрі – вони не направлять війська і ракети, тому що стоять перед загрозою глобально удару, про який їх попередив Трамп,

– пояснив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Також Іран не підтримав Росію і не визнав анексію Криму та інших українських територій. Відповідно росіяни, як відзначив генерал армії, поступово будуть втрачати союзників та можливість набирати контингент для війни у різних країнах.

Зверніть увагу! У виданні The Telegraph припускають, що Трамп може "розтрощити економіку Росії", адже економічний тиск з боку США на Кремль може стати катастрофічним для Росії, що призведе до зупинки війни та відступу Росії.

США може також об'єднати зусилля з Китаєм задля ядерної безпеки. В системі збереження світу китайці і американці, на його думку, перед глобальною небезпекою, а саме Путін загрожує ядерною зброю, мають сформувати спільні нові правила співжиття і припинити війни в Україні і на Близькому Сході.

Країни, які мають потужний вплив на Росію, на Путіна, не дадуть йому шансів шукати союзників і посилювати свою військову складову, а в перспективі – й економічну,

– наголосив Микола Маломуж.

Він додав, що критичні аргументи будуть висловлюватись Кремлю командою Трампа та іншими учасниками. Путін буде розмірковувати, що йому краще зробити: або програти і піти в небуття, або відійти на певний період і спробувати зберегти свій режим.

До слова, кореєзнавець Микола Поліщук розповів, що Дональд Трамп планує "вилучити з активної політичної діяльності всіх потенційних союзників Китаю". На його думку, президент США може запропонувати Кім Чен Ину, імовірно, "послаблення залежності від Китаю".