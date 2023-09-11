Поставит под угрозу существование Израиля: в Моссаде об оружии, какое Россия может продать Ирану

Вопросы сотрудничества России и Ирана беспокоит не только Украину. В Моссаде заявили, что Москва может продать оружие Тегерану, из-за которого существование Израиля будет находиться под угрозой.

Соответствующее заявление сделал директор разведывательной службы Моссад Давид Барнеа. Его смущает тот факт, что Иран от России может получить современное оружие, которое "поставит под угрозу существование Израиля".

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Россия может предоставить Ирану современное оружие

В ходе ежегодной конференции Института контртеррористической политики Барнеа отметил, что Россия от Ирана может получить ракеты большой и малой дальности. До этого Тегеран передавал Москве дроны-камикадзе "Шахед", которыми Кремль продолжает бить по Украине.

Он заметил, что попытки Ирана предоставить России ракеты были сорваны. В то же время у Барнеа есть ощущение, "что вскоре будет сорвано еще больше сделок". Несмотря на это, его беспокоит, какое оружие Иран может получить от России.

Мы боимся, что россияне передадут иранцам ответное то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь,

– отметил Барнеа.

Сотрудничество России и Ирана продолжается

7 сентября стало известно, что в воздушное пространство аннексированного полуострова Крым залетал иранский транспортный самолет Ил-76ТД "Pouya Air". Он садился на закрытом аэродроме в оккупированном Симферополе.

В сети высказали предположение, что самолет мог транспортировать военный груз. Не исключено, что речь идет о запчастях к дронам-камикадзе "Шахед", которыми Россия на постоянной основе атакует Украину.

Не исключено, что речь идет о запчастях к дронам-камикадзе "Шахед", которыми Россия на постоянной основе атакует Украину. Данные мониторингового сервиса FlightRadar24 показали, что вылетел этот самолет из Крыма в 14:09. Вскоре воздушное судно взяло курс на Юго-Восток и пролетело над Черным морем.

А позже его уже фиксировали в направлении Москвы. В мониторинговом канале Monitor отметили, что этот самолет мог везти груз военного назначения.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху в июне объяснил, почему Киеву не оказывают военную помощь. По его словам, причина состоит в том, что полученные системы могут использовать против Израиля.