Угроза новых ударов России: Воздушные силы рассказали, готовы ли к массированным атакам

Разведка предупреждала, что россияне нанесут еще 2 – 3 массированные атаки, а затем сделают паузу для накопления оружия. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты действительно не могут тратить все ракеты.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что Россия оставляет свой стратегический запас для чрезвычайных случаев.

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Что говорят Воздушные силы ВСУ об угрозе вражеских атак

Конечно, что мы ожидаем и готовы к массированным атакам. Враг, как мы видим, и показывают последние тенденции, может использовать до 100 воздушных целей различного типа, которые движутся с разной скоростью на разной высоте. Это как крылатые ракеты, так и баллистические, управляемые авиационные ракеты и "Шахеды", которые противник в последнее время выпускал достаточно массированными группами и в течение всей ночи они могли кружить по Украине, достигая или не достигая определенных целей,

– рассказал спикер.

По его словам, оккупанты накапливают ракеты и в дальнейшем будут атаковать нашу стратегическую, критическую инфраструктуру.

Несмотря на это, Украина также:

изучает тактику применения как вражеских "Шахедов", так и ракет;

принимает все необходимые меры, чтобы маневрировать нашими средствами и силами, которые у нас есть, и наносить эффективное поражение всем воздушным целям.

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