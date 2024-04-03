Угроза новых ударов России: Воздушные силы рассказали, готовы ли к массированным атакам
Разведка предупреждала, что россияне нанесут еще 2 – 3 массированные атаки, а затем сделают паузу для накопления оружия. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты действительно не могут тратить все ракеты.
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что Россия оставляет свой стратегический запас для чрезвычайных случаев.
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Что говорят Воздушные силы ВСУ об угрозе вражеских атак
Конечно, что мы ожидаем и готовы к массированным атакам. Враг, как мы видим, и показывают последние тенденции, может использовать до 100 воздушных целей различного типа, которые движутся с разной скоростью на разной высоте. Это как крылатые ракеты, так и баллистические, управляемые авиационные ракеты и "Шахеды", которые противник в последнее время выпускал достаточно массированными группами и в течение всей ночи они могли кружить по Украине, достигая или не достигая определенных целей,
– рассказал спикер.
По его словам, оккупанты накапливают ракеты и в дальнейшем будут атаковать нашу стратегическую, критическую инфраструктуру.
Несмотря на это, Украина также:
- изучает тактику применения как вражеских "Шахедов", так и ракет;
- принимает все необходимые меры, чтобы маневрировать нашими средствами и силами, которые у нас есть, и наносить эффективное поражение всем воздушным целям.
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Россия подготовила "Калибры": основное
- Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики загрузили 50 ракет "Калибр" на ракетоносители.
- Их оккупанты держат в базах, ведь активно действовать в Черном море уже не могут. Ведь Россия теперь контролирует только часть моря.
- По данным Натальи Гуменюк, общее количество ракетоносителей россиян составляет 9 единиц, "включая надводные и подводные корабли".