Будет очень жарко: воин ВСУ спрогнозировал ближайшие месяцы на фронте

Россияне могут активизироваться на фронте, пока Украина ожидает поступления оружия от США. Поэтому в ближайшее время на фронте будет довольно горячо.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил 24 Каналу, что после того, как наши воины получат помощь, возможности врага существенно уменьшатся.

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Как действуют россияне

Федоренко отметил, что у российских оккупантов есть четкий план по оккупации территории Украины, и он для них остается неизменным.

Как показывает практика – обычно противник наращивает усилия там, где самое слабое место,

– сказал военный.

Он отметил, что в течение последнего месяца захватчики максимально активно наносят ракетные удары по территории Украины. Дело в том, что противник понимает, что у нас недостаточно средств ПВО и боеприпасов к ним.

А уже через месяц – полтора, добавил он, у Сил обороны появятся гораздо больше средств ПВО и боеприпасов к ним, поэтому небо можно будет плотнее закрыть. Тогда российские ракетные обстрелы станут значительно менее эффективными.

То же самое происходит и на линии боевого соприкосновения. Ведь, подчеркнул Федоренко, противник четко осознает, что когда Силы обороны получат помощь, то у него не будет шансов на большинстве направлений, чтобы оккупировать нашу землю.

Чего ждать на фронте в ближайшее время

Командир батальона ударных БпАК заметил, что сейчас российско-оккупационные войска имеют задачу до конкретных дат оккупировать определенные населенные пункты, а также держать постоянную динамику.

Он пояснил, что враг совершил массированные ударно-штурмовые действия с привлечением большого количества легкобронированной техники, артиллерии и других средств, не реализовав поставленную задачу. Наши воины отбили атаки оккупантов, уничтожив их технику и личный состав.

Затем, по его словам, противник дает указание войскам перегруппироваться, привлечь весь имеющийся личный состав и повторить ударно-штурмовые действия, пока они подтягивают резервы, ремонтируют и наращивают усилия в технике.

Это означает, что ближайшие 1,5 – 2 месяца на линии фронта будет очень и очень жарко,

– подчеркнул Федоренко.

Так будет, добавил он, до момента, когда в Силы обороны Украины в полной мере поступит необходимое вооружение для того, чтобы можно было лишить противника ударно-штурмовых возможностей.

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