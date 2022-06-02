Россия может усилить обстрелы из-за поставок Украине западного оружия, – NYT
Источник:The New York Times
Россия может устроить провокацию для Украины, усилив обстрелы нашей страны. В Москве готовы прибегнуть к провокациям из-за поставок Украине западного оружия.
В США опасаются эскалации из-за нового оружия
Эксперты считают, что Украину может ожидать массированный обстрел со стороны России, что станет "проверкой" для украинских военных. Речь идет о том, нанесет ли Украина ответный огонь по территории России.
США заранее разместили HIMARS в Европе, чтобы как можно быстрее передать украинцам
Эксперты отмечают, что вероятный обстрел территории Украины позволит понять, сможет ли Киев воздержаться от удара территории России.
Среди американских чиновников и политиков есть опасения, что передача Украине тяжелого вооружения может привести к эскалации. Причина в том, что Россия считает своей территорией аннексированный Крым и признала самопровозглашенные республики на Донбассе.
Поэтому в США предполагают, что вероятные удары Украины по этим территориям могут привести к эскалации конфликта.
США заявили, что по территории России удары не будут наноситься. Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или юридически признала (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий – непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию,
– говорится в сообщении.
Новая помощь от США
- Соединенные Штаты Америки 1 июня одобрили 11 пакет военной помощи в Украине. Он будет включать предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS, Javelin, вертолеты, ракеты, боеприпасы, радары и т.д.
- Американские ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. Это больше, чем у любого другого артиллерийского оружия, которое есть у Украины.
- В России началась истерика. В частности, российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Запад, что поставка Украине РСЗО может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".
- В то же время, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не собирается совершать атаки на территории России. Глава государства отметил, что Украину не интересуют российские территории.
- Заместитель министра обороны США Колин Каль рассказал, что украинским военным понадобится около 3 недель для освоения американских РСЗО HIMARS.