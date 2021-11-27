Россия может ввести войска: как Кремль руками Лукашенко прощупывает слабые места ЕС и НАТО

Миграционный кризис на границе с Беларусью – многовекторная проверка действий стран НАТО, в частности, тех, которые попали под эту атаку: Польши, Литвы и Латвии, а также и союзников на Западе.

Президент России Владимир Путин с помощью белорусского коллеги Александра Лукашенко прощупывает слабые места Европейского Союза. О том, чего хотят в Кремле и к каким последствиям это может привести, в комментарии сайта 24 канала рассказал международный редактор "БелСат TV" Сергей Пелеса.

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Запад не увидел угрозу

Сергей Пелеса отметил, что первые месяцы "миграционного конфликта", который продолжается более пяти месяцев, показали, что первая реакция НАТО была недостаточной. По его словам, на Западе не замечали проблему, или ее масштаб был недостаточно большим. Поскольку миграционные волны в Средиземном море и на границе в Турции и Греции гораздо масштабнее, то с точки зрения Западной Европы то, что происходило летом на границе Литвы, расценивалось, как нечто несерьезное.

Страны ЕС не заметили в этом и серьезной политической и военной составляющей, которые явно есть, и сейчас они четко проявляются, пояснил специалист. Однако сейчас реакция постепенно появляется от США, НАТО, ЕС.



По словам Пелесы, на Западе не замечали проблему / Фото из фейсбука эксперта

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Россия может ввести войска

Надо признать, что раньше также были реакции. Ангела Меркель, когда приезжала в Варшаву, то называла это "гибридной угрозой". Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая является немкой по национальности, также называла это "гибридной угрозой", но за этим ничего особенного не пошло,

– рассказал Пелеса.

Эксперт уверен, что для Кремля также важно прощупать возможность использовать этот кризис, а, возможно, он для этого и создавался. В частности, Кремль таким образом может ввести свои войска, например, под предлогом "гуманитарного кризиса".



Ангела Меркель предупреждала Польшу об угрозе / Фото из архива 24 канала

В данном случае Путин может предложить свою "помощь" – такой сценарий нельзя исключать. Это будет как легальное введение на территорию Беларуси какого-то российского контингента – это не российская оккупация, не военная база. Эксперт уточнил, что нечто подобное было в Карабахе, где появился "миротворческий российский контингент".



По мнению эксперта, Путин может ввести войска в Беларусь / Фото из архива 24 канала

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