В Воздушных силах объяснили, почему Россия не использует ракеты Х-101 при обстреле Украины

Россия продолжает атаковать Украину с воздуха, однако тактика несколько изменилась. В частности, враг закончил использовать стратегическую авиацию для ударов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Россия, вероятно, не использует ракеты Х-101 при обстреле потому, что хочет восстановить потерянный потенциал. По его словам, уже месяц нет обстрелов из стратегической авиации.

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Оккупантам нужно высокоточное оружие

Игнат считает, что Россия хочет возобновить свои записи высокоточного оружия. По его словам, можно делать предположения, когда именно страна-агрессор сможет восстановить свой ракетный потенциал.

Спикер отметил, что при обстрелах критической инфраструктуры внутри Украины оккупантам нужно дальнобойное высокоточное оружие.

А ракета Х-101, по заявлениям оккупантов, может преодолеть 5500 километров. Это можно достать до конца Европы этой ракетой, если эти данные существенно не преувеличены,

– констатировал Игнат.

Также он отметил, что противнику все равно их не хватает.

Игнат назвал средства противодействия российским управляемым авиабомбам