Россия собирает "Шахеды" на своей территории и наращивает производство ракет, - ГУР

Украина следит за тем, какие виды вооружения производит враг. Стало известно, что государство-агрессорка начало собирать "Шахеды" на собственной территории и определенным образом смогло увеличить количество производимых ракет, однако не все так однозначно.

Россия пытается нарастить производство дронов на своей территории. По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, комплектация БПЛА, обнаруженная после последнего обстрела Украины, свидетельствует о том, что их собрали именно в России.

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Москва хочет освоить 60 модификаций дронов

В ГУР отметили, что определить, где именно собранные "Шахеды" позволили увеличить количество российских деталей в дронах.

Вадим Скибицкий добавил, что во время одной из российских выставок ВПК заявили, что Москва хочет освоить около 60 БПЛА различных модификаций к 2030 году. Предварительные данные ГУР свидетельствуют, что во втором полугодии 2023 года россияне планируют изготовить 1300 единиц дронов "Герань-2", то есть "Шахедов".

В то же время в ГУР считают, что Россия не может производить такое количество дронов. Сейчас Главное управление разведки занимается сбором информации о том, где именно в России собирают эти дроны и какие предприятия к этому привлечены.

Вадим Скибицкий отметил, что с начала весны Россия смогла нарастить производство ракет. В частности, в августе россияне хотят выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Кроме шести "Кинжалов", россияне в общей сложности запланировали выработать в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 Х-101. Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х-22, переделанные образцы имеют новый индекс – Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно,

– сказал Скибицкий.

Также представитель ГУР добавил, что в настоящее время в арсенале РФ остается 585 ракет с радиусом действия более 500 километров. Среди них примерно 270 "Искандеров", 140 "Калибров", около 100 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью.

Также у оккупантов есть около 75 аэробалистических ракет "Кинжал" и 150 ракет Х-22, которые россияне стремятся усовершенствовать. В то же время Россия вынуждена изменить тактику обстрелов из-за ограниченных запасов.

В ГУР считают, что это может быть связано с намерением оккупантов накопить вооружение перед осенне-зимним периодом, чтобы снова атаковать энергосистему Украины. Скибицкий отверг вероятность таких обстрелов, которые Россия устраивала в прошлом октябре, ноябре и декабре.

Планы производства ракет в России не выполняются