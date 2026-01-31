Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что Украина должна готовиться к масштабным атакам в феврале и марте.

Готовит ли Россия новые комбинированные удары?

"Вместо ежедневных атак по 100 беспилотников россияне накапливают их, чтобы раз в неделю нанести комбинированный удар. Это не впервые, поэтому ничего необычного. Надо понимать, что они в основном атакуют в выходные, чтобы нанести больший вред гражданскому населению. Цель – застать врасплох, усилить психологическое давление и максимизировать эффект атак", – сказал Свитан.

Украине нужно усиливать энергетическую и тепловую автономность накануне февраля, потому что синоптики прогнозируют сильные морозы. Поэтому нужно заранее разворачивать генерацию, закупать генераторы, газогенераторные и когенерационные установки.

В то же время усиление ПВО от партнеров, в частности современными системами вроде IRIS-T, уже дает результат – они демонстрируют очень высокую эффективность в уничтожении российских ракет.

Немцы адаптировали ракету "воздух – воздух" для наземного использования, создав систему вертикального пуска с наведением. Потенциально эту систему можно доработать против баллистических ракет.

Сейчас имеем около 10 таких систем, вскоре поступит еще столько же комплексов для объектовой ПВО. В зависимости от модификации – SLS или SLM – их можно использовать не только для объектовой обороны, но и для усиления фронтовой ПВО, ведь даже радиус 40 километров создает 80-километровый диаметр перехвата вдоль линии фронта,

– объяснил Свитан.

Что еще известно о поддержке Украины от партнеров?