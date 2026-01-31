Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що Україна має готуватися до масштабних атак у лютому та березні.

Чи готує Росія нові комбіновані удари?

"Замість щоденних атак по 100 безпілотників росіяни накопичують їх, щоб раз на тиждень завдати комбінованого удару. Це не вперше, тому нічого незвичайного. Треба розуміти, що вони в основному атакують у вихідні, щоб завдати більшої шкоди цивільному населенню. Мета – застати зненацька, посилити психологічний тиск і максимізувати ефект атак", – сказав Світан.

Україні потрібно посилювати енергетичну й теплову автономність напередодні лютого, бо синоптики прогнозують сильні морози. Тому потрібно заздалегідь розгортати генерацію, закуповувати генератори, газогенераторні та когенераційні установки.

Водночас посилення ППО від партнерів, зокрема сучасними системами на кшталт IRIS-T, уже дає результат – вони демонструють дуже високу ефективність у знищенні російських ракет.

Німці адаптували ракету "повітря – повітря" для наземного використання, створивши систему вертикального пуску з наведенням. Потенційно цю систему можна доопрацювати проти балістичних ракет.

Зараз маємо близько 10 таких систем, незабаром надійде ще стільки ж комплексів для об'єктової ППО. Залежно від модифікації – SLS чи SLM – їх можна використовувати не лише для об'єктової оборони, а й для посилення фронтової ППО, адже навіть радіус 40 кілометрів створює 80-кілометровий діаметр перехоплення вздовж лінії фронту,

– пояснив Світан.

Що ще відомо про підтримку України від партнерів?