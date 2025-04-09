Не только для обстрелов Украины, – руководитель ЦПД объяснил, для чего Россия накапливает ракеты

Россияне постоянно пытаются накапливать вооружение, в частности ракеты. Кроме Украины, враг выбрал для себя "новую жертву" для обстрелов.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, заметив, что, на первый взгляд, план России может выглядеть смешным, но это не так. Под угрозой могут оказаться несколько стран, граничащих со страной-агрессором.

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Россия готовится начать новую войну

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, у россиян есть достаточно большой ракетный арсенал, который они ежедневно пополняют. Если бы Кремль использовал его только против нашей страны, обстрелов было бы гораздо больше, чем сейчас.

Однако это не только для обстрелов Украины. Мы уже можем говорить, что враг накапливает ресурсы для возможной войны против стран Запада. Не стоит смеяться над этими планами, они есть,

– подчеркнул он.

Если в Европе ничего не изменится относительно подхода к собственной безопасности, через 4 – 6 лет страна-агрессор может начать новую войну, прежде всего под угрозой окажутся страны Балтии.

Обратите внимание! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что модернизировать ракеты России помогает Китай. Это существенно усложняет их перехват для Сил обороны Украины.

Коваленко добавил, что Украина имеет информацию о российских ракетах, "Шахедах", базировании вражеской авиации, которую обрабатывает. Именно поэтому для украинской национальной безопасности "добрые дроны" наносят удары по военным объектам на территории России. Хотя у страны-агрессора не хватает ПВО, россияне пытаются увеличить количество РЭБ.

Напомним, что в ночь на 9 апреля в небе над Северной Осетией в России летали 15 БПЛА. Они атаковали аэродром "Моздок", где размещены стратегические бомбардировщики Ту-22М3, самолеты Су-24М/МР и около 20 вертолетов различных типов.