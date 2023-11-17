Сколько ракет могла накопить Россия: военный эксперт оценил угрозу для Украины

В сети активно обсуждают сообщения Главного управления разведки о том, что Россия накопила более 800 ракет для атак на украинскую инфраструктуру. Однако важно понимать, что далеко не все эти ракеты долетят до своих целей.

Это сообщение объяснил для 24 Канала военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. Он подчеркнул, что приведенная ГУР цифра – это максимум от того, что имеет противник.

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Насколько велика может быть угроза из Крыма

Военный эксперт отмечает, что 800 ракет агрессора – это тот максимум, который он располагает всеми своими войсками: и морскими, и наземными. Соответственно, это количество будет рассредоточено по всем пусковым России в разных местах.

По словам спикера Воздушных Сил, по состоянию на начало зимы 2023 года Россия имеет меньше ракет , чем на начало отопительного сезона 2022 года. Тогда за период с октября по март враг выпустил по территории Украины около 950 ракет.

Что касается Крыма, то определяющим фактором будущих атак станет не количество ракет, а количество пусковых установок, которые способны приводить их в действие. Что также важно, это их месторасположение, ведь Силы обороны способны поразить практически любую точку на Крымском полуострове.

"Например, ракетные корабли и подлодки Россия вынуждена постоянно держать в восточной части Черного моря, чтобы не попасть в зону поражения украинских дронов и ракет. Что же касается стратегической авиации, то она, вероятно, будет наносить удары с глубины территории России, а не собственно из Крыма", – предположил Самусь.

Какие меры предпринимает Украина