Пропаганда для своих: что хочет показать Россия массированными ракетными обстрелами Украины

За последние три дня Россия дважды наносила ракетный удар по Украине. Оккупанты попадали по гражданской инфраструктуре и жилым домам, из-за чего погибли люди. Все это враг делает намеренно, чтобы показать своей аудитории "победы" и прекратить панику из-за будущего украинского контрнаступления. Мол, до поражения еще далеко.

Таково утверждение в эфире 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он также предположил действия россиян после контрнаступления Украины.

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Потенциал едва виден

Политтехнолог, опираясь на слова военного эксперта, отметил огромный износ авиации врага и нехватку ракетоносителей. Об этом свидетельствуют десятки самолетов, которые оккупанты поднимали в воздух минувшей ночью, но запустили 18 ракет.

"То есть им приходится поднимать гораздо больше самолетов, чтобы запустить меньше ракет. У них нет носителей, чтобы запустить 100 ракет. Сейчас они занимаются военным каннибализмом, дособирая и ремонтируя имеющуюся технику, а с ней огромные проблемы", – сказал спикер.

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Цинизм продолжится

Политтехнолог добавил, что пока у окупантов есть возможности производить ракеты, но их все меньше. Впрочем, цинизму нет предела. Это касается заявлений российского минообороны после удара по Умани, когда в их пабликах появилось сообщение: "точно в цель". Тизенгаузен предполагает, что и после контрнаступления еще будут подобные конвульсии.

Я думаю, что после контрнаступления будет еще одна волна таких депрессивных поражений в России. И здесь уже можно начинать работать серьезной информационно-психологической операцией по разделению внутренней российской элиты. У них там уже дисбаланс серьезный. Они готовы сливать записи, чтобы санкции не наложили. Не очень приятная ситуация,

– сказал он.

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