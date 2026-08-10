Россия нанесла авиаудары по Запорожью: количество пострадавших возросло, среди них – дети

Россия продолжает терроризировать гражданское население. В понедельник, 10 августа, страна-агрессор ударила КАБами по гражданской инфраструктуре Запорожья.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что есть пострадавшие. О последствиях атаки также сообщили ГСЧС и Запорожская областная прокуратура.

Сколько человек пострадали в результате обстрела?

В МВД Украины сообщили, что в Запорожье возросло число пострадавших в результате российских авиаударов.

По состоянию на 16:15 10 августа известно о 26 пострадавших: 14 женщин, 9 мужчин и 3 детей.

В Запорожье в результате вражеских авиаударов пострадали люди / Фото ГСЧС Запорожья

Что известно о российской атаке?

В ГСЧС отметили, что по нескольким адресам горели кровля жилого дома и 4 автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили многоэтажки, нежилые здания и более десяти транспортных средств.

Спасатели сообщили, что ликвидировали все пожары. Психологи ГСЧС оказали помощь 21 человеку.

В прокуратуре области отметили, что целью страны-агрессора была гражданская инфраструктура Запорожья и Запорожского района. Правоохранители начали расследование по факту совершения военного преступления.

Последствия российского удара / Фото ГСЧС и Запорожской областной прокуратуры

Также в воскресенье, 9 августа, во время ликвидации последствий Россия нанесла повторный удар по Запорожью. Российский дрон убил Александра Продана, более 20 лет работавшего спасателем.