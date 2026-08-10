Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що є постраждалі. Про наслідки атаки також повідомили ДСНС та Запорізька обласна прокуратура.

Скільки людей постраждало внаслідок обстрілу?

У МВС України повідомили, що у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів.

Станом на 16:15 10 серпня відомо про 26 травмованих: 14 жінок, 9 чоловіків і 3 дітей.

У Запоріжжі внаслідок ворожих авіаударів постраждали люди / Фото ДСНС Запоріжжя

Що відомо про російську атаку?

У ДСНС зазначили, що за декількома адресами горіли покрівля житлового будинку та 4 автомобілі. Вибухова хвиля та уламки пошкодили багатоповерхівки, нежитлові будівлі та понад 10 транспортних засобів.

Рятувальники повідомили, що ліквідували всі пожежі. Психологи ДСНС надали допомогу 21 людині.

У прокуратурі області зазначили, що ціллю країни-агресорки була цивільна інфраструктура Запоріжжя та Запорізького району. Правоохоронці розпочали розслідування щодо здійснення воєнного злочину.

Наслідки російського удару / Фото ДСНС та Запорізької обласної прокуратури

Також Росія у неділю, 9 серпня, під час ліквідації наслідків завдала повторного удару по Запоріжжю. Російський дрон убив Олександра Продана, який понад 20 років працював рятувальником.