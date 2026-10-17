Россия нанесла ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие и попадания

Россия вечером 17 октября нанесла ракетный удар по Харькову. В городе раздались взрывы и, к сожалению, есть попадания.

О подробностях рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке

В Харькове были слышны взрывы около 20:53.

За мгновение до этого Воздушные силы предупредили о баллистической ракете, летящей в сторону города.

Попадание произошло на границе двух районов – Слободского и Основянского.

К сожалению, на данный момент известно о трех пострадавших в двух районах. Среди них, в частности, 66-летний и 42-летний мужчины, их госпитализировали.

Обратите внимание! Где сейчас движутся российские цели, можно отслеживать на сайте хронологии 24 Канала.

Напомним, что российские войска в субботу, 17 октября, также терроризировали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов повреждены энергетические объекты в трех областях. Речь идет о Тернопольской, Днепровской и Черниговской областях.

В частности, в Кременецком районе Тернопольской области россияне обстреляли два объекта энергетической инфраструктуры. На обоих пострадавших участках вспыхнули пожары.

А в Черниговском районе из-за обстрела остались без электричества около 19 тысяч абонентов.

В тот же день Россия совершила атаку на Львовскую область. Один из беспилотников упал в Бродовской общине.