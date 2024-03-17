Россияне ударили ракетой по дому на Черниговщине: семья чудом спаслась
Источник:Полиция Черниговской области
В ночь на 17 марта враг в очередной раз атаковал территорию Украины. Так, оккупанты ударили двумя ракетами по Черниговской области.
Кроме того, ночи оккупанты также атаковали дронами-камикадзе типа “Шахед”. Все 16 беспилотников враг были направлены в Одесскую область, силы ПВО отражали атаку в течение 3 часов и уничтожили 14 дронов.
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На Черниговщине семья выбежала из горящего дома,
Ночью оккупанты нанесли циничные удары 2 крылатыми авиационными ракетами Х-59 по территории Черновской области. Враг попал в частные дома в одном из сел. Как сообщили в полиции, в результате ракетной атаки вспыхнул масштабный пожар – произошло возгорание жилого дома, хозяйственной постройки, и гаража с автомобилем.
В результате ракетного удара по одному из сел Черниговского района семья с малолетним ребенком осталась без жилья. Мужчина, женщина и их 6-летняя дочь чудом выжили и не пострадали. На момент атаки люди были дома, однако успели выбежать из горящего дома,
– сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители документируют последствия очередного военного преступления России. Как добавил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, россияне целились ракетами в объекты на юге области.
Российская ракета разрушила частный дом на Черниговщине / Фото полиции Черниговской области
Оккупанты продолжают обстреливать и Сумскую область
- Враг продолжает террор прифронтовых областей, нанося постоянные удары из различных видов вооружения. Так, утром 17 марта оккупанты атаковали Ахтырку Сумской области. В городе прозвучали три мощных взрыва, после чего исчез свет.
- В приграничных областях также продолжают работать российские ДРГ. Так, за прошедшие сутки 2 группы зашли на территорию Украины в Сумской области, однако пограничники дали им мощный отпор оккупантам и те отошли, понеся потери.
- Пограничная Сумщина также страдает от атак "Шахедами". В ночь на 13 марта оккупанты в очередной раз цинично атаковали Сумщину дронами-камикадзе. "Шахед" попал в многоквартирный дом – под завалами оказались люди. К сожалению, в результате атаки погибли 3 человека, еще 14 человек – получили ранения различной степени.