Россия нанесла удар по дому в пригороде Кривого Рога: есть погибшие, в том числе – дети
Российские оккупанты в очередной раз провели атаку на Украину с помощью дронов и ракет. В ночь на 30 июля враг нанес удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил Александр Вилкул.
Каковы последствия российского удара?
Ночью враг подверг Украину массированной атаке с использованием дронов и ракет. Оккупанты цинично нанесли удар по частному дому в пригороде Кривого Рога.
В результате удара баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной из Воронежа, погибли две девочки в возрасте 5 и 12 лет и четверо взрослых.
Кроме того, еще 8 человек получили ранения, среди них двое детей – мальчики 6 и 15 лет.
Аварийно-спасательная операция продолжается, ведется разборка завалов. К сожалению, число жертв может увеличиться. Раненым оказывается вся необходимая помощь,
– заявил Вилкул.
Что еще известно об атаке России в ночь на 30 июля?
Утром 30 июля Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате атаки были повреждены жилые многоэтажные дома и возникли пожары.
Предварительно было известно о шести пострадавших в результате атаки. Сотрудники экстренных служб продолжают расчищать завалы, а ликвидацию последствий затрудняют пожары.
Городские власти призывают жителей не приближаться к местам попаданий, не мешать работе экстренных служб и следить только за официальной информацией.
Число пострадавших и масштабы разрушений могут меняться, поскольку аварийно-спасательные работы продолжаются.