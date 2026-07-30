Россия нанесла удар по дому в пригороде Кривого Рога: есть погибшие, в том числе – дети

Российские оккупанты в очередной раз провели атаку на Украину с помощью дронов и ракет. В ночь на 30 июля враг нанес удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Каковы последствия российского удара?

Ночью враг подверг Украину массированной атаке с использованием дронов и ракет. Оккупанты цинично нанесли удар по частному дому в пригороде Кривого Рога.

В результате удара баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной из Воронежа, погибли две девочки в возрасте 5 и 12 лет и четверо взрослых.

Кроме того, еще 8 человек получили ранения, среди них двое детей – мальчики 6 и 15 лет.

Аварийно-спасательная операция продолжается, ведется разборка завалов. К сожалению, число жертв может увеличиться. Раненым оказывается вся необходимая помощь,

– заявил Вилкул.

Что еще известно об атаке России в ночь на 30 июля?

Утром 30 июля Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате атаки были повреждены жилые многоэтажные дома и возникли пожары.

Предварительно было известно о шести пострадавших в результате атаки. Сотрудники экстренных служб продолжают расчищать завалы, а ликвидацию последствий затрудняют пожары.

Городские власти призывают жителей не приближаться к местам попаданий, не мешать работе экстренных служб и следить только за официальной информацией.

Число пострадавших и масштабы разрушений могут меняться, поскольку аварийно-спасательные работы продолжаются.