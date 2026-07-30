Про це повідомив Олександр Вілкул.

Які наслідки російського удару?

Уночі ворог масовано атакував Україну дронами та ракетами. Окупанти цинічно вдарили по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу.

Унаслідок удару балістичною ракетою "Іскандер-М", випущеною з Воронежа, загинули дві дівчинки віком 5 і 12 років та четверо дорослих.

Також ще 8 людей отримали поранення, серед них двоє дітей – хлопчики 6 та 15 років.

Аварійно-рятувальна операція ще триває, йде розкопка руїн. На жаль, кількість жертв може збільшитись. Пораненим надається вся необхідна допомога,

– заявив Вілкул.

Що ще відомо про атаку Росії 30 липня?

Росія вранці 30 липня завдали ракетного удару по Львову. Унаслідок атаки пошкоджені житлові багатоповерхівки та виникли пожежі.

Попередньо було відомо про шістьох травмованих унаслідок атаки. Надзвичайники продовжують розбирати завали, а ліквідацію наслідків ускладнюють пожежі.

Міська влада закликає мешканців не наближатися до місць влучань, не заважати роботі екстрених служб та стежити лише за офіційною інформацією.

Кількість постраждалих і масштаби руйнувань можуть змінюватися, адже аварійно-рятувальні роботи тривають.