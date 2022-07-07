Россия нанесла удар по Краматорску: погибли люди
7 июля 2022 , 14:05Читати новину українською
Источник:Краматорский городской совет
Российские убийцы 7 июля атаковали Краматорск в Донецкой области. На месте работают спасатели.
Об этом сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко.
Россияне выпустили по Одесской области 2 ракеты Х-31: одна попала в танкер Millennial Spirit
"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", – сказал Гончаренко.