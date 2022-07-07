Россия нанесла удар по Краматорску: погибли люди

Российские убийцы 7 июля атаковали Краматорск в Донецкой области. На месте работают спасатели.

Об этом сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко.

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"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", – сказал Гончаренко.