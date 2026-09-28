"Коварный удар": Россия атаковала предприятие Укрзализныци в Запорожье

В течение всего дня 28 сентября вражеские войска терроризируют Украину обстрелами. Под обстрелом оказалось и предприятие Укрзализныци в Запорожье.

Об этом сообщил руководитель компании Александр Перцовский.

Что известно об ударе по УЗ в Запорожье?

Перцовский отметил, что предприятие продолжало работать, несмотря ни на что. Российский удар 28 сентября он назвал коварным, то есть не было фиксации воздушных угроз в системе.

В результате атаки тяжело ранены три человека, впрочем, по словам врачей, критической угрозы для жизни нет. Еще более 10 человек получили несколько более легкие ранения.

Перцовский добавил, что информация по ситуации уточняется. При этом в ГСЧС отметили, что пострадали семь человек. Чрезвычайники спасли девять сотрудников предприятия.

Последствия удара по УЗ в Запорожской области: смотрите фото ГСЧС

Напомним также о других последних обстрелах Запорожья. В частности, 26 сентября в результате атаки четыре человека, среди которых был ребенок, оказались заблокированными под завалами разрушенного частного дома. К сожалению, две женщины погибли.

Накануне, 25 сентября, оккупанты также обстреляли город утром. В одном из медицинских учреждений после удара вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали пять человек. Предварительно легкие травмы получил один человек.