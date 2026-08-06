Россия нанесла удар по судну с украинским зерном в Черном море: есть погибший и раненые

Очередной акт агрессии на воде привел к трагическим последствиям и человеческим жертвам. Этот инцидент ставит под серьезную угрозу стабильность глобальных поставок продовольствия.

Российские войска вновь нанесли удар по гражданскому судну в Черном море. На борту сухогруза, перевозившего украинскую пшеницу, погиб один человек, еще трое моряков получили ранения.

По данным официальных представителей, корабль шел под флагом Гвинеи-Бисау и выполнял обычный торговый рейс. После прямого попадания в корпус на судне вспыхнул пожар, и экипаж пришлось срочно эвакуировать.

Спасатели быстро отреагировали на инцидент и вывели весь экипаж на берег. Пострадавшим морякам оказывают медицинскую помощь, их состояние уточняется.

Власти подчеркивают, что такие удары еще раз демонстрируют циничную тактику России, которая ставит под угрозу как жизнь гражданских лиц, так и мировую продовольственную безопасность. "Эти действия являются прямым созданием агрессором угрозы как жизни гражданских лиц, так и мировой продовольственной безопасности в целом", – отметили представители властей.

Что известно об ударе по сухогрузу?

На этот раз под удар попал торговый сухогруз, загруженный украинской пшеницей. Судно получило серьезные повреждения после попадания, а огонь на борту быстро распространился.

Инцидент произошел в акватории Черного моря, где гражданское судоходство по-прежнему находится под угрозой из-за российских атак.

Что было известно ранее?

Как сообщали официальные представители, это уже не первый случай атаки на гражданское судно в море. Подобные удары только усугубляют угрозу для морского экспорта, который и без того работает в сложных условиях.

Россия неоднократно пыталась сорвать поставки украинского зерна, что наносит ущерб не только Украине, но и странам, зависимым от импорта продовольствия.