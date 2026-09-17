Россияне атаковали машину скорой помощи в Запорожье: ранены двое медиков

17 сентября в Запорожье российский FPV-дрон нанес удар по автомобилю скорой медицинской помощи. В результате вражеской атаки ранения получили фельдшер и водитель экипажа.

Об этом сообщил заместитель председателя Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Какие подробности атаки?

Вражеский беспилотник поразил непосредственно машину бригады скорой медицинской помощи.

В результате попадания спецавтомобиль получил существенные повреждения, а двое сотрудников медицинской службы были госпитализированы с ранениями.

Враг атаковал тех, кто ежедневно спасает жизни. Люди, спешащие на помощь другим, сами стали мишенью врага,

– подчеркнул Семикин.

По его словам, раненым медикам оказывается вся необходимая помощь, и он выразил благодарность всем, кто продолжает работать в прифронтовом регионе.

Следует напомнить, что Запорожье почти в течение всего дня 17 сентября находится под обстрелом. В частности, враг ударил по пассажирскому автобусу, вследствие чего восемь человек получили ранения.

Также оккупанты в очередной раз обстреляли "Запорожсталь" – ракетный удар значительно повредил предприятие.

Где еще фиксировались последствия атак?

В течение 17 сентября страна-агрессор терроризирует и Киев – столица с ночи содрогается от взрывов, из-за чего пострадали люди, известно о повреждениях, в частности, жилых домов и учебных заведений.

Россияне обстреливали и Одессу, а к вечеру под ударом оказался Днепр. Глава ОВА Ганжа сообщил, что в городе в результате попадания вспыхнул пожар. Два человека получили ранения.