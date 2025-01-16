Украина не согласится на требования России по уменьшению численности армии, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается заставить украинскую власть уменьшить численность армии. Однако, по словам главы государства, Украина не согласится на такие требования.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Отмечается, что соответствующее заявление президент Украины сделал во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Украина не согласится на требования России

У Владимира Зеленского спросили о возможности усиления Украины для достижения мира.

Мир через силу. Все это в деталях было описано в нашем Плане победы. Это не громкие слова, там сильная Украина. Именно такая Украина может отбить свою независимость, защитить своих людей. Там все это есть, в частности, там – пакет оружия для усиления нас на поле боя с учетом нашей армии, не уменьшение ее в разы, как этого хочет враг,

– ответил президент.

По словам главы государства, при любой дипломатии, защита для Украины – это вопрос номер один, что предусматривает сохранение количественно такой армии, которая есть сегодня.

К слову, ранее Зеленский сообщал, что Путин предлагает юридически утвердить потери украинских территорий, уменьшить армию до 40 – 50 тысяч и проголосовать в парламенте за нейтральный статус в отношении НАТО. Однако президент объяснял, что Украина не пойдет на этот шаг, ведь с такой армией война разрушит государство.