Забиты все морги: потери врага у Авдеевки растут с огромной скоростью

Полуокруженная Авдеевка выдерживает попытки россиян вытеснить украинских военных из города и его окрестностей. У агрессора немалые потери, однако он подтягивает резервы и пытается добиться своего, не считаясь с ними.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился полковник запаса ВСУ, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его наблюдениям, большие потери россиян при наступлении можно объяснить неэффективной тактикой агрессора и грамотным противодействием Сил Обороны.

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Что происходит на Донбассе

Россия возобновила свои наступления на Востоке, бросив значительные силы на окружение Авдеевки. Это привело к значительному увеличению вражеских потерь за последние три дня боев.

: за последние 3 суток ежедневные потери врага выросли на несколько сот солдат в день (около 450 за 9 октября против 1030 за 12 октября). Также существенно возросли потери в бронетехнике (6 танков и 3 ББМ за 9 октября против 26 танков и 49 ББМ за 12 октября).

"Можно сказать, что количество погибших россиян в этом штурме уже исчисляется тысячами. Ими забиты все морги Донецка, Ясиноватой и Макеевки, а также все местные больницы", – отмечает Свитан.

Показательно также и то, что большинство оккупантов, брошенных на штурм Авдеевки, являются "необстрелянными" бойцами из России и оккупированных территорий. Им противостоят мотивированные украинские военные, которые удерживают город уже более 9 лет.

Почему Россия прибегает к старой тактике

После первых попыток агрессора наступать на флангах вокруг Авдеевки в сеть попали фото уничтоженной российской техники, которая ехала по дороге. Как утверждают обозреватели, украинские воины заметили ее из БПЛА задолго до выхода "на ноль", что позволило Силам обороны уничтожить ее с помощью артиллерии.

Роман Свитан о боях за Авдеевку: смотрите видео

Это в определенной степени напоминает российские попытки штурмовать Угледар этой зимой, когда оккупанты так же несли немалые потери. Единственная разница состоит в том, что Авдеевка, в отличие от Угледара, окружена контролируемыми агрессорами территориями с Севера и Запада.

"Фактически, у России нет другого выбора (кроме как пытаться продвигаться по проторенным дорогам – 24 Канал). За 9 лет обороны Авдеевки Украина создала плотную систему укреплений и минирования, которые делают невозможным движение по открытой местности. И россияне понимают, что любой шаг в сторону может означать для них смерть", – отметил Свитан.

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Именно поэтому армия агрессора вынуждена двигаться по маршрутам, которые хорошо пристреляны украинской артиллерией. А попав под огонь украинских "богов войны", у русских нет другого выбора, чем бежать по тому же маршруту, по которому они только наступали.

"У России просто нет другой тактики. Она не может разминировать все заграждения, ведь это требует большого количества времени, которого агрессор, судя по всему, не имеет", – предположил военный эксперт.

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