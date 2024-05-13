В ЦПД объяснили, почему невозможно строить оборонительные рубежи на границе с Россией на Харьковщине

Российские войска активизировали наступательные действия на Харьковском направлении. Впрочем, по словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на этом отрезке границы невозможно построить оборонительные укрепления.

Сейчас лучше укрепить границу на Харьковщине нельзя, потому что ВСУ окажутся под плотным российским обстрелом.

Смотрите также Россияне создают 2 плацдарма на Харьковщине: военный эксперт предположил дальнейшие их действия

Россияне могут уничтожить технику и инженеров при возведении обороны

Коваленко отметил, что относительно оборонительных рубежей сейчас идет много манипуляций.

Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно было бы. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом – его дронами, его артиллерией,

– говорит голова ЦПД.

При этом линии обороны в Харьковской области все-таки есть. По словам Коваленко, они очень надежные. Подробнее о них станет известно позже.

"Оборонительная операция продолжается", – подытожил председатель ЦПД.

Ситуация на Харьковском направлении: последние новости