В ЦПД объяснили, почему невозможно строить оборонительные рубежи на границе с Россией на Харьковщине
Источник:Андрей Коваленко
Российские войска активизировали наступательные действия на Харьковском направлении. Впрочем, по словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на этом отрезке границы невозможно построить оборонительные укрепления.
Сейчас лучше укрепить границу на Харьковщине нельзя, потому что ВСУ окажутся под плотным российским обстрелом.
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Россияне могут уничтожить технику и инженеров при возведении обороны
Коваленко отметил, что относительно оборонительных рубежей сейчас идет много манипуляций.
Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно было бы. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом – его дронами, его артиллерией,
– говорит голова ЦПД.
При этом линии обороны в Харьковской области все-таки есть. По словам Коваленко, они очень надежные. Подробнее о них станет известно позже.
"Оборонительная операция продолжается", – подытожил председатель ЦПД.
Ситуация на Харьковском направлении: последние новости
- Россияне начали штурмовые действия на Харьковщине 10 мая. На рассвете оккупанты попытались прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники, однако ВСУ атаки отбили.
- Такими действиями на Харьковщине враг хочет добиться передислокации украинских сил на это направление с Востока и Юга.
- При этом Харьковскую область штурмует российская пехота без бронетехники. В ВСУ говорят, что россияне умирают пачками, но все равно определенное давление есть и местами они таки достигают успеха.
- Сейчас самая сложная ситуация в окрестностях Волчанска. Там идут тяжелые бои. Из города эвакуировали уже 6 тысяч человек.
- Сейчас также ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянке, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугруватка. Россияне проводят штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.
- На этих направлениях в течение последних суток было осуществлено 22 штурмовые действия, 14 из которых – продолжаются.